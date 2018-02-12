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Телеканал СТБ / Джамала: Для мене особливо важливий момент у відборі – це живе виконання

Джамала: Для мене особливо важливий момент у відборі – це живе виконання

Телеканал СТБ

Минулої суботи відбувся перший півфінал Національного відбору. Переможниця Євробачення-2016 Джамала вже вдруге займає крісло члена журі. Раніше на конференції «КП» в Україні» співачка розповіла, за яким принципом оцінює учасників.

«Наразі Нацвідбір на Євробачення-2018 – це єдиний майданчик для наших музикантів, де вони можуть показати авторську пісню. Бути композитором, виконавцем, показувати себе з різних сторін, бути веселим, драматичним – яким завгодно. Наш відбір виглядає як фестиваль андеграундної музики: KADNAY, Pur:Pur, JULINOZA, Бабкін, СONSTANTINE, The Erised, KAZKA», – говорить співачка.

Джамала зізналася, що до півфіналів композиції учасників не слухає. Вона бажає оцінювати їх «наживо» під час прямих ефірів. Адже те, що можна «підтягнути» в студії завдяки апаратурі, важко приховати під час живого виступу.IMG_3971«Для мене важливо, щоб пісня захоплювала. У цьому випадку неважливо, наскільки хороший у композиції продакшн. Аудіоверсії всі чистенькі та прилизані. А потім виходить людина на сцену (ми таке дуже часто з вами бачили), і ти не впізнаєш пісню, тому що артист не здатний її виконати. Тому для мене особливо важливий момент у відборі – це живе виконання».

За словами Джамали, на відміну від неї, Андрій Данилко прослуховує всі треки заздалегідь. Уже не перший рік він у пошуку веселої пісні без сліз і драми. А ось новий член журі – Євген Філатов – зазначає, що для нього важлива візуальна частина. Тобто щоб пісня була кінематографічною.FVV_8587На питання, чи буде вона «підсуджувати» артистам, з якими дружить, Джамала відповіла:

«Подобається це комусь чи ні, але я знаю абсолютно всіх учасників конкурсу. Я – музикант, я беру участь у фестивалях, ТВ-програмах, збірних концертах і перетинаюся зі своїми колегами на різних майданчиках. З Tayanna ми давно знайомі, з моменту, коли я їздила на «Нову хвилю». Вона працювала в тій же студії, де записувалася я. З Бабкіним ми вже другий рік працюємо зірковими тренерами на вокальному проекті. З фронтменом KOZAK SYSTEM ми вчилися в консерваторії і так далі», – підсумувала Джамала.

Нагадаємо, що за результатами першого півфіналу відбір пройшли VILNAThe Erised та LAUD. Уже в майбутню суботу, 17 лютого, свої композиції виконають наступні 9 учасників: INGRET, MELOVIN, JULINOZA, TAYANNA, KADNAY, Yurcash, Mountain Breeze, ILLARIA, DILEMMA. Які оцінки поставить музикантам Джамала та інші члени журі – дивіться онлайн вже о 19:00 на нашому сайті, а також у прямому ефірі на телеканалах СТБ або UА: Перший.

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