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Телеканал СТБ / Джамала: Для меня особо важный момент в отборе — это живое исполнение

Джамала: Для меня особо важный момент в отборе — это живое исполнение

Телеканал СТБ

В минувшую субботу состоялся первый полуфинал Национального отбора. Победительница Евровидения-2016 Джамала уже во второй раз занимает кресло члена жюри. Ранее на конференции «КП» в Украине» певица рассказала, по какому принципу оценивает участников.

«На сегодняшний день Нацотбор на Евровидение-2018 — это единственная площадка для наших музыкантов, где они могут показать авторскую песню. Быть композитором, исполнителем, показывать себя с разных сторон, быть веселым, драматичным — каким угодно. Наш отбор выглядит как фестиваль андеграундной музыки: KADNAY, Pur:Pur, JULINOZA, Бабкин, СONSTANTINE, The Erised, KAZKA», — говорит певица.
IMG_3971Джамала призналась, что до полуфиналов композиции участников не слушает. Предпочитает оценивать их «вживую» во время прямых эфиров. Ведь то, что можно «подтянуть» в студии благодаря аппаратуре, тяжело скрыть во время живого выступления.

«Для меня важно, чтобы песня захватывала. В данном случае неважно, насколько хороший у композиции продакшн. Аудиоверсии все чистенькие и прилизанные. А потом выходит человек на сцену (мы такое очень часто с вами видели), и ты не узнаешь песню, потому что артист не способен ее исполнить. Поэтому для меня особо важный момент в отборе — это живое исполнение».

По словам Джамалы, в отличие от нее, Андрей Данилко прослушивает все треки заранее. Уже не первый год он в поиске веселой песни без слез и драмы. А вот новый член жюри — Евгений Филатов – отмечает, что для него важна визуальная часть. То есть, чтобы песня была кинематографичной.FVV_8587На вопрос, будет ли она «подсуживать» артистам, с которыми дружит, Джамала ответила:

«Нравится это кому-то или нет, но я знаю  абсолютно всех участников конкурса.  Я — музыкант, я участвую в фестивалях, ТВ-программах, сборных концертах и пересекаюсь со своими коллегами на разных площадках. С Tayanna мы давно знакомы, с момента, когда я ездила на «Новую волну». Она работала в той же студии, где записывалась я. С Бабкиным мы уже второй год работаем звездными тренерами на вокальном проекте. С фронтменом KOZAK SYSTEM мы учились в консерватории и так далее», — подытожила Джамала.

Напомним, что по результатам первого полуфинала, отбор прошли VILNA, The Erised и LAUD. Уже в будущую субботу, 17 февраля, свои композиции исполнят следующие 9 участников: INGRET, MELOVIN, JULINOZA, TAYANNA, KADNAY, Yurcash, Mountain Breeze, ILLARIA, DILEMMA. Какие оценки поставит музыкантам Джамала и другие члены жюри — смотрите онлайн уже в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканалах СТБ или UА:Перший.

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