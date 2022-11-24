Кір в Україні: коли робити щеплення від кору?

Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розповіли, чим небезпечний кір і як вберегти себе від цього захворювання, а також, коли потрібно робити вакцинацію від кору? Подробиці читайте в нашому матеріалі.

Кір ‒ це інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого.

Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин. Інкубаційний період складає 7‒17 днів. У цей час ознаки хвороби можуть не проявлятися.

Хвороба протікає в кілька етапів і має ряд ускладнень. Кір ‒ заразне захворювання, що миттєво поширюється. Найбільше схильні до зараження діти до п’яти років і вагітні.

Ліків від кору немає. Вакцинація ‒ це єдине, що може допомогти.

Більше на тему: Як перевірити свій імунітет?

Симптоми кору

Перший день:

головний біль

слабкість

висока температура (до 40⁰)

нежить

сухий кашель

червоне набрякле горло

збільшені лімфовузли

2-3 день:

рожевий висип на піднебінні

дрібні білі крапки на слизовій щік, ясен, губ

4-5 день:

висипання по всьому тілу (червоні дрібні плями з’являються спочатку на голові, потім ‒ на тілі, і, в останню чергу, ‒ на руках і ногах)

повторне підвищення температури

посилюється нежить і кашель

може виникнути гострий кон’юнктивіт

Більше на тему: Правильне харчування: головні принципи

Коли потрібно робити вакцинацію від кору?

Вакцинація від кору для дітей проходить в два етапи: перший ‒ в 1 рік, а другий ‒ у віці 6 років. Якщо з якихось причин дитині не зробили щеплення від кору, то його можна зробити у будь-якому віці. Краще ‒ двічі, з інтервалом в 28 днів.

Якщо ж планується поїздка за кордон, особливо, в країни з високим поширенням цього захворювання, то вакцинувати дитину дозволено з 6 місяців.

Також можна провести екстрену вакцинацію для дітей без щеплення протягом перших трьох днів після контакту з хворим на кір.

Дорослим також краще зробити щеплення від кору, особливо, якщо вони не впевнені в тому, що в дитинстві були вакциновані.

Більше на тему: Що має бути в домашній аптечці

Кому не можна робити щеплення від кору?

Людям з гострою алергічною реакцією на неоміцин або інший компонент вакцини, яка виникла на первинне введення.

Хворим на момент вакцинації (щеплення краще відкласти до одужання).

Вагітним жінкам; крім того, необхідно уникати вагітності протягом 4 тижнів після вакцинації.

Дітям, які отримали медвідведення від педіатра або невролога.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ