Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
Я соромлюсь свого тіла

Кір в Україні: коли робити щеплення від кору?

24.11.2022

Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла»  розповіли, чим небезпечний кір і як вберегти себе від цього захворювання, а також, коли потрібно робити вакцинацію від кору? Подробиці читайте в нашому матеріалі.

вакцинация, здоровье

Кір ‒ це інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого.

Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин. Інкубаційний період складає 7‒17 днів. У цей час ознаки хвороби можуть не проявлятися.

Хвороба протікає в кілька етапів і має ряд ускладнень. Кір ‒ заразне захворювання, що миттєво поширюється. Найбільше схильні до зараження діти до п’яти років і вагітні.

Ліків від кору немає. Вакцинація ‒ це єдине, що може допомогти.

вакцинация, здоровье

Більше на тему: Як перевірити свій імунітет?

Симптоми кору

Перший день:

  • головний біль
  • слабкість
  • висока температура (до 40⁰)
  • нежить
  • сухий кашель
  • червоне набрякле горло
  • збільшені лімфовузли

2-3 день:

  • рожевий висип на піднебінні
  • дрібні білі крапки на слизовій щік, ясен, губ

4-5 день:

  • висипання по всьому тілу (червоні дрібні плями з’являються спочатку на голові, потім ‒ на тілі, і, в останню чергу, ‒ на руках і ногах)
  • повторне підвищення температури
  • посилюється нежить і кашель
  • може виникнути гострий кон’юнктивіт

вакцинация, здоровье

Більше на тему: Правильне харчування: головні принципи

Коли потрібно робити вакцинацію від кору?

Вакцинація від кору для дітей проходить в два етапи: перший ‒ в 1 рік, а другий ‒ у віці 6 років. Якщо з якихось причин дитині не зробили щеплення від кору, то його можна зробити у будь-якому віці. Краще ‒ двічі, з інтервалом в 28 днів.

Якщо ж планується поїздка за кордон, особливо, в країни з високим поширенням цього захворювання, то вакцинувати дитину дозволено з 6 місяців.

Також можна провести екстрену вакцинацію для дітей без щеплення протягом перших трьох днів після контакту з хворим на кір.

Дорослим також краще зробити щеплення від кору, особливо, якщо вони не впевнені в тому, що в дитинстві були вакциновані.

вакцинация, здоровье

Більше на тему: Що має бути в домашній аптечці

Кому не можна робити щеплення від кору?

  • Людям з гострою алергічною реакцією на неоміцин або інший компонент вакцини, яка виникла на первинне введення.
  • Хворим на момент вакцинації (щеплення краще відкласти до одужання).
  • Вагітним жінкам; крім того, необхідно уникати вагітності протягом 4 тижнів після вакцинації.
  • Дітям, які отримали медвідведення від педіатра або невролога.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Кір в Україні: коли робити щеплення від кору
Я соромлюсь свого тіла

Чому погіршується зір і як цього уникнути

 здоровье, советы
Я соромлюсь свого тіла

Що повинно бути в домашній аптечці: список препаратів від лікарів проєкту «Я соромлюсь свого тіла»

 Кір в Україні: коли робити щеплення від кору
Я соромлюсь свого тіла

Які маски для росту волосся можна робити в домашніх умовах?

 здоровье, советы
Я соромлюсь свого тіла

Народні засоби лікування акне

 Кір в Україні: коли робити щеплення від кору
Я соромлюсь свого тіла

Найпоширеніші причини випадіння волосся

 Кір в Україні: коли робити щеплення від кору
Я соромлюсь свого тіла

Як правильно схуднути?
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати