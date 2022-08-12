Найпопулярніші міфи про вагітність

Жінка, яка готується стати матір’ю, повинна особливо уважно ставитись до свого здоров’я. Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк розвіяла найпоширеніші міфи про вагітність, які насправді не мають нічого спільного з реальністю. Докладніше — у матеріалі.

Міф №1. Завагітніла – позбудься кота

Цей міф пов’язаний з хворобою під назвою токсоплазмоз, яка може заподіяти шкоду дитині. Але насправді з цим захворюванням стикаються не більше 1% жінок, а у 65% на нього імунітет (хоч вони самі про нього і не підозрюють). Щоб дізнатися, чи є у вас імунітет до токсоплазмозу, потрібно здати аналіз на TORCH-інфекції.

Міф №2. Їсти за двох

Ще один міф. Жінка, яка виношує малюка, повинна харчуватися збалансовано, щоб отримувати всі корисні для неї та дитини поживні речовини. Крім цього, правильний раціон дозволить не набирати вагу під час вагітності. Норма – плюс 9–14 кілограмів.

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Міф №3. Нахилятися не можна

Багато хто вважає, що нахилятися або тягнутися вгору небезпечно, адже виникає ризик обвиття пуповиною. Проте його викликають не рухи жінки, а активність малюка. І навіть якщо це трапилося, знайте: поки малюк всередині, йому обвиття практично не загрожує, оскільки він сам здатен виплутатися.

Міф №4. Часте сечовипускання – погана ознака

Насправді просто плід тисне на сечовий міхур, тому часто хочеться в туалет. Якщо ви все ж стурбовані – здайте сечу на аналіз.

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Міф №5. Стирчить пупок – буде грижа

Пупок дійсно починає стирчати ближче до кінця вагітності, а у деяких жінок навіть розходиться пупкове кільце. Тільки в такому випадку варто турбуватися. Якщо цього не сталося – пупок з часом «сховається» на місце.

Міф №6. Турбує печія? Дитина буде волохатою!

Звичайно ж, міф. Це обумовлено виключно анатомічно – в результаті того, що матка тисне на деякі органи, відбувається викид шлункового соку в стравохід, у зв’язку з чим і виникає ця проблема.

Бережіть себе та свого малюка!

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