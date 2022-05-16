Сколіоз – захворювання, з яким часто стикаються школярі. Його ігнорування може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський розповів, які бувають стадії сколіозу. Як запобігти та вилікувати сколіоз? Детальніше читайте в матеріалі.

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Що таке сколіоз?

Сколіоз – це викривлення хребта вбік. Здебільшого захворювання розвивається у віці від 6 до 15 років, причому в дівчаток у 4 рази частіше, ніж у хлопчиків. На початковій стадії сколіоз практично непомітний і не завдає дискомфорту.

Друга стадія – набагато серйозніша та потребує лікування.

Найбільшу загрозу становить сколіоз третього та четвертого ступенів.

Види сколіозу

Торакальний (викривлення в грудному відділі хребта) Торако-любмальний (викривлення в ділянці переходу грудного відділу в поперековий) Любмальний (викривлення в ділянці попереку)

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Як виявити сколіоз?

Ознаки сколіотичної постави:

різний рівень плечей і лопаток

неоднакові трикутники між ліктями та тулубом

асиметричні ребра під час нахилу вперед

Якщо ігнорувати перші симптоми, сколіотична постава поступово призводить до сколіозу.

Як лікувати сколіоз?

Самостійно можна виправити сколіоз першого-другого ступеня. Пізніші стадії захворювання коригуються єдиним шляхом – хірургічним. Для профілактики сколіозу необхідно:

стежити за правильною поставою

не перебувати занадто довго в сидячій позі

уникати різких рухів і поворотів тулуба

рівномірно розподіляти навантаження, носячи сумки, рюкзаки, важкі предмети

уникати надмірних фізичних навантажень

Будьте здорові!

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