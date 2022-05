Сколіоз – захворювання, з яким часто стикаються школярі. Його ігнорування може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський розповів, які бувають стадії сколіозу. Як запобігти та вилікувати сколіоз? Детальніше читайте в матеріалі.

Сколіоз – це викривлення хребта вбік. Здебільшого захворювання розвивається у віці від 6 до 15 років, причому в дівчаток у 4 рази частіше, ніж у хлопчиків. На початковій стадії сколіоз практично непомітний і не завдає дискомфорту.

Друга стадія – набагато серйозніша та потребує лікування.

Найбільшу загрозу становить сколіоз третього та четвертого ступенів.

Ознаки сколіотичної постави:

Якщо ігнорувати перші симптоми, сколіотична постава поступово призводить до сколіозу.

Самостійно можна виправити сколіоз першого-другого ступеня. Пізніші стадії захворювання коригуються єдиним шляхом – хірургічним. Для профілактики сколіозу необхідно:

Будьте здорові!

