Від запалення сечового міхура хоча б раз у житті страждав кожен. Цистит загрожує серйозними наслідками, якщо вчасно не почати його лікувати. В одному з випусків «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк провела експеримент у басейні. Що таке запалення сечового міхура? Які причини та симптоми циститу? І як лікувати недугу? Читайте матеріал!

Цистит — це запалення сечового міхура. Через коротшу уретру і її розташування поряд з піхвою жінки хворіють на цистит у 5—6 разів частіше, ніж чоловіки. Якщо не лікувати хворобу, вона перетікає в хронічну.

Найчастіше причиною циститу стає інфекція. У 80% випадків — кишкова паличка, рідше — переохолодження, стрес, вживання їжі, що подразнює слизову сечового міхура (гостре, пряне, солоне тощо).

Інфекція може поширюватися через нехтування правилами інтимної гігієни. Крім того, у жінок нерідко запалення викликає носіння стрингів: через смужку тканини, яка треться об анальний отвір, кишкова паличка потрапляє в уретру, а звідти — до сечового міхура.

У чоловіків цистит може бути спровокований фімозом – патологічним звуженням крайньої плоті. Захворювання ускладнює інтимну гігієну і сприяє розвитку бактерій.

А ось посткоїтальний цистит виникає внаслідок зараження ЗПСШ під час незахищеного статевого акту.

Іноді цистит протікає безсимптомно і діагностується тільки після здачі аналізів. Зверніть увагу: аналогічні симптоми можуть сигналізувати про інші захворювання.

При запаленні сечового міхура не рекомендовано пити соки і каву, а ось трав’яні чаї будуть, навпаки, корисні. Рослини, які мають сечогінні та бактерицидні властивості:

Протизапальні та антибактеріальні ліки повинен призначати лікар.

