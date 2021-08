Синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ) – цей діагноз сьогодні можна почути дуже часто. Зазвичай його ставлять неуважним і дуже активним дітям. Тож що це таке? Які симптоми СДУГ? Чому виникає синдром дефіциту уваги та як його лікувати? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Синдром дефіциту уваги – це неврологічно-поведінковий розлад розвитку. Простіше кажучи, діти зі СДУГ відчувають труднощі з концентрацією уваги, вони гіперактивні, зазнають певних труднощів із контролем емоцій (імпульсивні). Такі діти під час навчання роблять дуже багато помилок через неуважність (хоча часто у дітей із СДУГ інтелект на високому рівні). Їм складно довго сидіти на місці, чекати чергу, дотримуватися правила під час гри. Синдром дефіциту уваги завжди проявляє себе в дитячому віці. Такі діти дуже швидко перемикають увагу з одного заняття на інше, вони непосидючі, іноді проявляють агресію до однолітків. За статистикою СДУГ частіше виникає у хлопчиків.

Дуже часто оточуючі вважають, що немає такого діагнозу, як СДУГ, а погану поведінку пов’язують із недоліком виховання. Однак, вчені довели, що у людей із синдромом дефіциту уваги тонка кора відділів головного мозку, яка відповідає за увагу та когнітивний контроль. У них виробляється менше дофаміну (нейромедіатор, який стимулює мозок, допомагає йому переключатися з одного завдання на інше й фокусуватися), ніж у інших людей.

Існує три типи СДУГ:

Нині вчені не можуть точно встановити причини виникнення синдрому дефіциту уваги. Серед деяких причин:

У більшості дітей симптоми СДУГ починають проявлятися у дитячому садку. Серед них:

Діти із синдромом дефіциту уваги дуже неуважні. Вони часто відволікаються. У них виникають проблеми з виконанням поставлених завдань, вони забудькуваті, складається враження, що вони не слухають ні питань дорослих, ні пояснень. Такі діти часто роблять помилки під час виконання домашнього завдання через неуважність. Класична картина поведінки дитини зі СДУГ: мама попросила почистити зуби, але по дорозі до ванної кімнати дитина побачила кота й миттєво переключила свою увагу на нього. А далі – ігри з котом, в м’яч або будь-яка інша гра (залежно від того, яка іграшка з’явиться перед очима у дитини).

Діти зі СДУГ здаються дуже нетерплячими, метушливими, у них багато зайвих рухів. Вони, як правило, трохи незграбні. Такі діти не можуть просто рівно сидіти – вони обов’язково повинні похитувати ногою, рукою, крутитися на стільці. Такі діти весь час в русі, ніби заведені. Про таких кажуть «із шилом в одному місці». Але найголовніше, діти зі СДУГ не можуть самостійно заспокоїтися, тому що їм складно контролювати себе.

Дітям зі СДУГ складно контролювати свою поведінку і особливо емоції. Вони, як правило, викрикують, не дочекавшись, поки вчитель закінчить ставити питання, постійно перебивають. Їм складно чекати: бажане вони повинні отримати негайно.

У деяких дітей зі СДУГ можуть бути супутні захворювання:

Для того, щоб виявити СДУГ, потрібно подивитися на дитину й на її однолітків. Зазвичай діти із синдромом дефіциту уваги можуть відставати в психомовленнєвому розвитку. У них немає почуття страху (можуть вибігти на проїжджу частину), часто виникають спалахи агресії, вони неслухняні. Однак важливо розуміти, що такий діагноз після повного медичного обстеження може поставити тільки лікар: невролог і психотерапевт.

Найголовніше – діагностувати СДУГ якомога раніше. Це збільшує ймовірність кращої корекції поведінки дитини. Потрібно розуміти, що синдром дефіциту уваги – це назавжди, і все, що можна зробити, – допомогти дитині навчитися з цим жити і контролювати свої емоції та поведінку. За допомогою лікування можна поліпшити адаптацію дитини, здатність заводити друзів і підтримувати дружбу.

Дуже важливо якомога раніше почати корекційні заняття з психологом, логопедом, нейропсихологом. Також неврологи рекомендують басейн (плавання знімає напругу й допомагає розслабитися).

Раніше вчені вважали, що в міру дорослішання синдром дефіциту уваги зникає. Проте недавні дослідження показали, що у 50% дітей, які страждали на СДУГ, симптоми проявляються і в дорослому житті. Такі люди нерідко страждають від заниженої самооцінки, вони забудькуваті, безініціативні, самокритичні, не прагнуть досягти висот у професійному плані. За статистикою багато дорослих зі СДУГ ведуть асоціальний спосіб життя. Але, знову ж таки, головне при СДУГ – направити енергію в потрібне русло. І якщо дитина з дитинства буде привчена до дисципліни, то в дорослому житті ймовірність асоціального способу життя знижується.

