У середньому людина хворіє на застуду чи грип приблизно 200 разів за своє життя. Це дорівнює приблизно 1 року безперервного чхання! Діти віком від 6 до 14 років хворіють на грип або застуду близько 6–10 разів на рік. Доросле населення – удвічі менше. Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський розповів, чому так важливо і скільки потрібно провітрювати приміщення, коли людина хворіє.

Віруси люблять тепле та сухе повітря. В такому середовищі вони спокійно переміщуються й розмножуються, потрапляючи через дихальні шляхи в організм людини. Подразнена в сухому приміщенні слизова погано «захищається» від вірусів, а у вологому епідемія не може набрати обертів.

Щоразу, коли ми застуджені й чхаємо, то випускаємо сотні частинок з нашого носа й рота. У вологому повітрі ці частинки можуть залишатися відносно великими та падати на підлогу. Але в сухому повітрі вони розбиваються на менші частинки, стають настільки малими, що можуть залишатися на плаву годинами або днями. В результаті цього в сухому малопровітрюваному приміщенні ми дихаємо коктейлем з мертвих клітин, слизу та вірусів усіх, хто нещодавно відвідував кімнату.

Вологе повітря деформує поверхню вірусу, знищуючи його. В особливо теплих й вологих умовах вірус може осідати на великих поверхнях у кімнаті. Таким чином, хоча він погано виживає в повітрі, він процвітає на всьому, чого ви торкаєтеся, а потім проникає до рота. На противагу цьому, віруси в сухому повітрі можуть «плавати» навколо й залишатися активними протягом годин – поки їх не вдихнуть або не проковтнуть, дозволивши осісти на клітинах горла.

Оптимальна вологість повітря у квартирі має становити 45%. При цьому норма – від 30 до 60%, залежно від призначення приміщень:

Щоб знищити віруси в закритому приміщенні, необхідно:

