Як навчити дитину правильно сякатися?

Як же правильно висякатися? І, головне, як навчити цього маленьку дитину? Погодьтеся, завдання не з легких. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» підготували комплекс нескладних вправ, які допоможуть дитині легко навчитися правильно сякатися. Всі деталі читайте в матеріалі.

Для того, щоб правильно висякатися, необхідно набрати повітря через рот, затулити одну половину носа і видихнути повітря із зусиллям через ніздрю, що залишилася відкритою. Немає необхідності робити це поштовхами. Сякання має нагадувати задування свічки на відстані приблизно 10 сантиметрів.

Діти вчаться сякатися до 3—4 років. Як навчити дітей робити це ефективно і безпечно? Щоб навчити, запропонуйте малюкові трохи потренуватися разом.

Більше на тему: Ефективні методи лікування нежитю

Наступні три вправи схожі на перші, але вдих робимо через рот.

Пояснюємо дитині, що це і є сякання. Для закріплення ефекту беремо хустинку і висякуємо дитину так, як навчили.

Більше на тему: Що робити, якщо вас здолав нежить

Більше інформації дивіться у відео!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.