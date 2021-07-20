Як же правильно висякатися? І, головне, як навчити цього маленьку дитину? Погодьтеся, завдання не з легких. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» підготували комплекс нескладних вправ, які допоможуть дитині легко навчитися правильно сякатися. Всі деталі читайте в матеріалі.

Для того, щоб правильно висякатися, необхідно набрати повітря через рот, затулити одну половину носа і видихнути повітря із зусиллям через ніздрю, що залишилася відкритою. Немає необхідності робити це поштовхами. Сякання має нагадувати задування свічки на відстані приблизно 10 сантиметрів.

Діти вчаться сякатися до 3—4 років. Як навчити дітей робити це ефективно і безпечно? Щоб навчити, запропонуйте малюкові трохи потренуватися разом.

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Як навчити дитину правильно сякатися: вправи

Дихаємо носом «на вдих-видих» 5—6 дихальних рухів. Краще дихати інтенсивно, щоб звук дихання було чути як «їжачок» або «паровозик».

Потім затискаємо праву половину носа і продовжуємо дихати носом «на вдих-видих» 5—6 дихальних рухів.

Потім відпускаємо праву і затискаємо ліву половину носа. Продовжуємо інтенсивно дихати (5—6 дихальних рухів).

Наступні три вправи схожі на перші, але вдих робимо через рот.

Робимо вдих відкритим ротом, закриваємо рот і все повітря видихаємо через повністю відкритий ніс.

Потім вдих відкритим ротом, закриваємо рот, затискаємо праву половину носа, робимо видих через ліву половину носа.

Потім вдих відкритим ротом, закриваємо рот, затискаємо ліву половину носа, робимо видих через праву половину носа.

Пояснюємо дитині, що це і є сякання. Для закріплення ефекту беремо хустинку і висякуємо дитину так, як навчили.

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Video: Як навчити дитину правильно сякатися? Як же правильно висякатися? І, головне, як навчити цього маленьку дитину? У нашому матеріалі комплекс нескладних вправ, які допоможуть дитині легко навчитися правильно сякатися

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