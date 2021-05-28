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Чим шкідливий холестерин?

28.05.2021

Його називають тихим убивцею, але без нього ми жити не можемо. Коли з друга він перетворюється на ворога? Сьогодні говоримо про холестерин. Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський вирішив з’ясувати, чи знають українці, чим шкідливий холестерин? Детальніше читайте в матеріалі.

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Валерій Ославський, озброївшись невеличкою лабораторією, вирушив в один зі столичних парків, щоб з’ясувати, чи знають українці, що таке холестерин. Як виявилося, не всі громадяни знають, що таке холестерин та для чого він потрібен. 

Холестерин ‒ це жироподібна сполука, яка є вкрай необхідною для кожної клітини організму.

Функції холестерину:

  • захист і живлення клітинних мембран
  • синтез статевих гормонів
  • утворення жовчних кислот та вітамінів групи D

Норма холестерину у крові ‒ 5,2 ммоль/л.

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Підвищений холестерин може призвести до таких захворювань, як атеросклероз, інфаркт, інсульт та гіпертонія. 

Валерій запропонував перехожим перевірити наявність холестерину в крові. Виявилось, що в 55% людей, які пройшли тестування, підвищений холестерин. 

Одна з головних причин підвищеного холестерину ‒ неправильне харчування. Тому Валерій вирішив перевірити, які продукти купують українці. Що та в якій кількості їдять українці, він з`ясує за допомогою піраміди. Міністерство охорони здоров’я надає такі рекомендації: протягом доби людина має вживати у їжу 45% складних вуглеводів, 35% овочів та фруктів, 15% м’яса та молочних продуктів і лише 5% жирів та солодощів. Проте, як виявилося, більшість опитаних нехтують цими правилами та вживають у їжу некорисні продукти. 

Для того, щоб виправити таку ситуацію, Міністерство охорони здоров’я України разом із Центром громадського здоров’я та експертами-дієтологами склали рекомендації щодо корисного та різноманітного раціону. 

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Відповідно до тарілки здорового харчування, необхідно вживати:

  • 300 г овочів за 4‒5 прийомів їжі
  • 75 г бобів на добу
  • 300 г сезонних фруктів і ягід за 2 прийоми
  • 2,5‒3 порції молочних продуктів низької та помірної жирності
  • 70 г цільних злаків для жінки та 90 г ‒ для чоловіка
  • 2 ст. л. горіхів та насіння на добу
  • 2‒3 рибні страви на тиждень, м`ясо (переважно птиця)
  • 1‒2 яйця на добу
  • до 70 г рослинної олії (оливкової, соняшникової, кукурудзяної, льняної)
  • не більше 5 г солі та 50 г цукру
  • вода ‒ 4% від маси тіла. 

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