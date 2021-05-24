Скільки триває процес травлення?

Скільки разів на день потрібно вживати їжу? Коли має бути останнє вживання їжі перед сном? На ці запитання можна відповісти, якщо знати, як відбувається процес травлення і скільки організму потрібно енергії і часу, щоб повністю переробити їжу. В одному з експериментів лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський розповів, як відбувається травлення. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Шлунок – це порожнина, розмір якої становить приблизно 20 см завдовжки і 7–8 см завширшки. Порожній шлунок має об’єм пів літра, але він здатний розтягуватися завдяки гладеньким м’язам у стінках. Після обіду шлунок має об’єм літр–півтора, а коли їжа проходить далі, м’язи знову скорочуються, повертаючи форму. За постійного переїдання м’язи втрачають пружність.

Коли шлунок розтягується, відчуття голоду настає набагато частіше, а їсти хочеться ще більше. Унаслідок цього з’являється ожиріння. Щоб шлунок не розтягувався, необхідно їсти частіше, але маленькими порціями. Також важливо дотримуватися одного режиму харчування. Наприклад, вживати їжу 4 рази на день у встановлений час.

У середньому травлення триває від 1 години до 10, залежно від спожитих продуктів.

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Проходження їжі по травній системі відбувається в такій послідовності:

Спочатку їжа потрапляє в порожнину рота. Там вона зволожується слизом, розщеплюються певні вуглеводи. Цей процес відбувається менше пів хвилини. Далі маса рухається до глотки. Людина ковтає, і їжа потрапляє у стравохід. Це займає приблизно 1 секунду. Скорочення стінок стравоходу направляє їжу в шлунок. Вона йде туди приблизно 8–9 секунд. Рідина потрапляє в шлунок швидше – за 1–2 секунди. Шлунок розщеплює деякі білки, всмоктує воду в кров, а також всотує мінерали. Там їжа може перебувати до 10 годин, залежно від її характеру. Далі перетравлена шлунком суміш потрапляє в тонкий кишківник. Тут відбувається розщеплення вуглеводів, білків, жирів, усмоктування вітамінів і мінералів у лімфу. Тривалість – від години до кількох десятків годин. Кінцевий пункт – товстий кишківник. Під впливом мікроорганізмів відбувається розщеплення рослинної клітковини. У кров усмоктуються вода, водорозчинні вітаміни і жирні кислоти. Час перебування – до 24 годин.

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Video: Скільки триває процес травлення? Скільки триває процес травлення? Які основні правила харчування? Про це розповів лікар проєкту Я соромлюсь свого тіла Валерій Ославський

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