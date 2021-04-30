Від підвищеного артеріального тиску нині страждає велика кількість людей. Багато хто не надає йому особливого значення, а даремно. Адже нехтування гіпертонією загрожує згубним впливом на життєво важливі органи. Чим небезпечна гіпертонія для здоров’я, розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Гіпертонічна хвороба ‒ досить поширене захворювання, особливо серед людей, старших 40 років. Воно трапляється в середньому у 10–20% дорослого населення. Якщо вести неправильний спосіб життя та ігнорувати перші ознаки захворювання, то воно починає прогресувати.

Гіпертонія ‒ хвороба, пов’язана з періодичним або постійним підвищенням артеріального тиску (АТ). У здорової людини тиск у нормі становить приблизно 120/80 мм рт. ст. Для деяких людей нормою є знижений артеріальний тиск, 100/70 ‒ 100/60 мм рт. ст., або підвищений, 150/100 ‒ 140/110 мм рт. ст. Однак це виняток із правил і згадані показники для більшості людей є патологічними. Дані артеріального тиску відповідають скороченню стінок серця ‒ систолічний тиск (верхній показник) і розслабленню стінок серця ‒ діастолічний тиск (нижній показник).

Більше на тему: Тахікардія: причини, симптоми і лікування

Що таке гіпертонічна хвороба

Гіпертонічна хвороба (есенціальна гіпертензія, первинна гіпертензія) ‒ хронічне захворювання, що характеризується тривалим і стійким підвищенням артеріального тиску (АТ), викликане порушенням роботи серця й регуляції тонусу судин і не пов’язане із захворюваннями внутрішніх органів. Не слід плутати гіпертонічну хворобу з симптоматичним підвищенням артеріального тиску, коли це є ознакою певного захворювання (хвороби ендокринної системи, захворювання нирок і т.д.).

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначила верхню межу АТ, яку можна вважати нормальною, ‒ 140/90 мм ртутного стовпчика. Тиск, що перевищує ці цифри, вважається підвищеним.

Більше на тему: Як підвищити імунітет

Симптоматика гіпертонічної хвороби

головний біль

неприємні відчуття в ділянці серця

сильне серцебиття

шум у вухах

поява «мушок» перед очима

запаморочення

У деяких людей гіпертонічна хвороба має тривалий безсимптомний період. Найчастіше ознаки захворювання проявляються під час гіпертонічних кризів, тобто різкого стрибка артеріального тиску. Тоді хворі відчувають головний біль, запаморочення, біль у грудях, задишку.

Більшість людей при підвищенні тиску відчувають важкість у потилиці, швидку стомлюваність, мелькання перед очима. Іноді виникають нудота, запаморочення, відбуваються носові кровотечі, які можуть зменшити головний біль. При багаторічної гіпертонії можливе утворення задишки і стенокардія, збільшення лівого шлуночка, а також ‒ порушення зору й порушення роботи нирок.

Більше на тему: Наслідки куріння і шкода для внутрішніх органів

Як у хворих, так і у здорових людей АТ змінюється протягом доби. Він досягає свого мінімуму вночі, у стані спокою, між 23 і 3 годинами ночі (базальний тиск), і максимуму ‒ ближче до вечора, з 17 до 20 години. Денний АТ змінюється залежно від фізичних навантажень, емоційного стану, температури навколишнього середовища та інших факторів. Тому для діагностики гіпертонічної хвороби найефективніше використовувати метод добового моніторування.

Причини розвитку гіпертонічної хвороби

Основна причина гіпертонії ‒ зменшення просвіту дрібних судин, в результаті чого ускладнюється ток крові. Тиск крові на стінки судин підвищується, відбувається збільшення артеріального тиску, оскільки серцю треба більше зусиль, щоб проштовхнути кров по кровоносному руслу.

Лікування гіпертонії

Лікування гіпертонії має бути комплексним і направлене в основному на нормалізацію артеріального тиску. Одна з груп препаратів обов’язково повинна сприяти зниженню тиску. Також використовують судинорозширювальні та сечогінні медикаменти (діуретики). Не останню роль відіграють седативні (заспокійливі) лікарські засоби. Підбір препаратів індивідуальний і залежить від стану хворого.

Ускладнення гіпертонічної хвороби

Ускладнення гіпертонічної хвороби пов’язані з ураженням життєво важливих органів, зокрема, серця, головного мозку та нирок, які відбуваються внаслідок змін у судинах при постійно підвищеному артеріальному тиску, а також у зв’язку з хронічною ішемією органів.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ