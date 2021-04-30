От повышенного артериального давления сегодня страдает достаточно большое количество людей. Многие не придают ему особого значения, а зря. Ведь пренебрежение гипертонией грозит пагубным влиянием на жизненно важные органы. Чем опасна гипертония для здоровья, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Гипертоническая болезнь является довольно распространенным заболеванием, особенно среди людей старше 40 лет. Оно встречается в среднем у 10–20% взрослого населения. Если вести неправильный образ жизни и игнорировать первые признаки заболевания, то оно начинает прогрессировать.

Гипертония – болезнь, связанная с периодическим или постоянным повышением артериального давления (АД). У здорового человека давление в норме составляет примерно 120/80 мм рт. ст. Для некоторых людей нормой является пониженное АД, 100/70 – 100/60 мм рт. ст., или повышенное, 150/100 – 140/110 мм рт. ст. Однако это исключение из правил и упомянутые показатели для большинства людей являются, как правило, патологическими. Данные артериального давления соответствуют сокращению стенок сердца – систолическое давление (верхний показатель) и расслаблению стенок сердца – диастолическое давление (нижний показатель).

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Что такое гипертоническая болезнь

Гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертензия, первичная гипертензия) – хроническое заболевание, характеризующееся длительным и стойким повышением артериального давления (АД), вызванное нарушением работы сердца и регуляции тонуса сосудов и не связанное с заболеваниями внутренних органов. Не следует путать гипертоническую болезнь с симптоматическим повышением АД, когда это является признаком определенного заболевания (болезни эндокринной системы, заболевания почек и т.д.).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила верхнюю границу АД, которую можно считать нормальной, – 140/90 мм ртутного столба. Давление, превышающее эти цифры, считается повышенным.

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Симптоматика гипертонической болезни

головная боль

неприятные ощущения в области сердца

сильное сердцебиение

шум в ушах

появление «мушек» перед глазами

головокружение.

У некоторых людей гипертоническая болезнь имеет длительный бессимптомный период. Чаще всего признаки заболевания проявляются во время гипертонических кризов, то есть резкого скачка АД. Тогда больные чувствуют головную боль, головокружение, боль в груди, одышку.

Большинство людей при повышении давления чувствуют тяжесть в затылке, быструю утомляемость, мелькание перед глазами. Иногда возникают тошнота, головокружение, происходят носовые кровотечения, которые могут уменьшить головную боль. При многолетней гипертонии возможно образование одышки и стенокардия, увеличение левого желудочка, а также ‒ нарушения зрения и нарушения работы почек.

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Как у больных, так и у здоровых людей АД изменяется в течение суток. Оно достигает своего минимума обычно ночью, в состоянии покоя, между 23 и 3 часами ночи (базальное давление), и максимума – ближе к вечеру, с 17 до 20 часов. Дневное АД изменяется в зависимости от физических нагрузок, эмоционального состояния, температуры окружающей среды и других факторов. Поэтому для диагностики гипертонической болезни эффективнее всего использовать метод суточного мониторирования.

Причины развития гипертонической болезни

Основная причина гипертонии – уменьшение просвета мелких сосудов, в результате чего затрудняется ток крови. Давление крови на стенки сосудов повышается, происходит увеличение артериального давления, так как сердцу необходимо больше усилий, чтобы протолкнуть кровь по кровеносному руслу.

Лечение гипертонии

Лечение гипертонии должно быть комплексным и направлено в основном на нормализацию артериального давления. Одна из групп препаратов обязательно должна способствовать снижению давления. Также используют сосудорасширяющие и мочегонные медикаменты (диуретики). Не последнюю роль играют седативные (успокаивающие) лекарственные средства. Подбор препаратов строго индивидуален и зависит от состояния больного.

Осложнения гипертонической болезни

Осложнения гипертонической болезни связаны с поражением жизненно важных органов, в частности, сердца, головного мозга и почек, которые происходят вследствие изменений в сосудах при длительно и стабильно повышенном артериальном давлении, а также в связи с хронической ишемией органов.

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