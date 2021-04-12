Піклуючись про своє здоров’я, багато хто починає пити вітаміни – в таблетках або краплях. Насправді все необхідне нашому організму є у звичайних продуктах харчування. Що повинно бути в раціоні того, хто прагне залишатися здоровим і красивим? У яких продуктах міститься найбільша кількість вітамінів? Список найбільш вітамінних продуктів надали лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Катерина Безвершенко, Людмила Шупенюк та Валерій Ославський.

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Вітамін А

Це дуже важливий антиінфекційний вітамін, який ще називають ретинолом або бета-каротином. Добова доза для дорослої людини – 1,5–2 мг. Він сприяє швидкому росту і регенерації тканин, підвищує опір організму до інфекцій, виконує сильну антиоксидантну дію, відповідає за повноцінне формування сперми й розвиток яйцеклітин.

Продукти, у яких міститься вітамін А:

морква

персики

абрикоси

шпинат

броколі

печінка

калина

часник

річкова риба

Вітаміни групи В

Вітаміни цієї групи нормалізують енергетичний обмін, відповідають за функціонування нервової системи, нормалізують роботу травної системи і допомагають стабілізувати рівень цукру в крові. Добова доза дорослої людини: В1 – 1,5 мг, В2 – 1,7 мг, В3 – 20 мг, В5 – 10 мг, В6 – 2 мг, В12 – 6 мг.

Продукти, у яких містяться вітаміни групи В:

В1 – горіхи (фісташки, кедрові горіхи, арахіс, кеш’ю) і крупи (сочевиця, вівсяна крупа)

В6 – кедрові та волоські горіхи, квасоля, скумбрія, обліпиха

В12 – скумбрія, яловичина, свинина і баранина, короп

Вітамін С

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Аскорбінова кислота. Добова доза для людини – 70–100 мг. Цей вітамін прискорює процес загоєння ран, регулює процес кровотворення, регулює обмін речовин, що забезпечує виведення токсинів.

Продукти, у яких міститься вітамін С:

шипшина

болгарський перець

чорна смородина

обліпиха

Для покриття добової норми достатньо 5–6 ягід шипшини або 1 скибочки перцю.

Вітамін D

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Добова доза для людини – 15 мг. Цей вітамін регулює обмін кальцію в організмі, формує кісткову тканину, відповідає за здорове функціонування серця й за згортання крові.

Продукти, у яких міститься вітамін D:

морська риба

вершкове масло

курячі яйця

сметана

Вітамін Е

Цей вітамін відповідає за роботу ендокринної системи, попереджає старіння організму й утворення тромбів, покращує чоловічу потенцію. Добова доза – 20 мг.

Продукти, у яких міститься вітамін Е:

горіхи

зелень

Більше інформації – у відео:

Video: Як знайти всі вітаміни у звичайних продуктах? У яких продуктах міститься найбільша кількість вітамінів, з'ясовували лікарі проекту «Я соромлюсь свого тіла»! Дивіться у відео, які продукти виявилися найбільш вітамінними

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