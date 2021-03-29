Акушер-гінеколог із багаторічним стажем, лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» дала відповіді на основні питання стосовно впливу вагітності на стан грудей і шкіри жінки. Людмила Шупенюк розповіла, як уберегтися від розтяжок, тріскання сосків і диспропорції грудей після годування. Читайте поради Людмили Шупенюк, які допоможуть зберегти шкіру грудей і живота красивою та пружною.

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«Чесно кажучи, у питаннях збереження гладенької шкіри все-таки чималу роль грає генетика. Якщо у вас є схильність до розтяжок, скоріше за все, вони з’являться. Але, тим не менш, є можливість цього уникнути. Бувають випадки, коли насправді у появі розтяжок винні самі жінки», ‒ розповіла лікарка проєкту.

Як уникнути розтяжок на шкірі під час вагітності?

Правильно харчуватися

У жінки, яка носить двійню або в якої багатоводдя, буде живіт більше й розтяжки точно з’являться. Але якщо вагітність не проблемна й одноплідна, то перше завдання – не перегодувати плід і себе. В ідеалі жінка повинна набрати в межах 9 кг. Якщо вона «поміщається» в цю вагу, зазвичай у неї потім немає проблем зі шкірою ‒ ні грудей, ні на стегнах, ні на животі.

Зволожувати шкіру

Після водних процедур бажано використовувати спеціальні креми для догляду за шкірою під час вагітності. У них немає гормональних добавок, ароматизаторів та іншої зайвої хімії. Або ж можна скористатися олійками дитячої лінії. Також можна зволожувати шкіру, наприклад, оливковою олією, але тільки за умови відсутності алергії на цей продукт.

Оглядатися у лікаря

Проблеми зі щитовидною залозою можуть вплинути на стан шкіри та стати причиною розтяжок. Тож якщо вам пропишуть вживання йоду, не варто цим нехтувати.

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«Здебільшого цього достатньо, ‒ радить Людмила Шупенюк. ‒ Якщо говорити, наприклад, про вітамін А, який корисний для шкіри, то під час вагітності його можна приймати тільки у складі полівітамінів. Окремий прийом заборонений, оскільки він може викликати вади розвитку серця у дитини. Можна приймати вітамін D, тобто риб’ячий жир, особливо після 20-го тижня».

Як уникнути появи тріщин на сосках під час годування?

Під час вагітності та годування жінка обов’язково повинна носити якісну білизну. Це перше, що варто пам’ятати. Якщо говорити про якісь маніпуляції типу витягування соска або натирання його жорстким рушником, то до 37-го тижня вагітності не варто їх проводити. Стимуляція сосків може призводити до скорочення матки, що часом лякає деяких жінок. А ось після 37-го тижня можна вже витягувати сосок, імітуючи годування. Це стимулює також і вироблення гормонів, відповідальних за пологи.

Також варто пам’ятати про зволоження сосків. Існують спеціальні креми з вітаміном А та іншими корисними компонентами, рекомендовані саме для цієї частини тіла. Ними можна користуватися як під час вагітності, так і під час годування, адже вони гіпоалергенні.

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«Щоб після годування молочні залози не були різного розміру, обов’язково потрібно годувати обома грудьми, ‒ наостанок сказала Людмила Шупенюк. ‒ Навіть незважаючи на те, що одна наповнена молоком більше, ніж друга. Дуже рідко буває так, що різниця між кількістю молока в них велика. Якщо ми не говоримо про якусь анатомічну проблему, то обома грудьми потрібно годувати однаково. Це і є запорука того, що у жінки не буде диспропорції».

Здоров’я вам і вашому малюку!

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