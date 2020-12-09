В одному з випусків «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський спробував дізнатися, які груди подобаються українським депутатам. Тим часом акушер-гінеколог Людмила Шупенюк провела власний експеримент. Цього разу – в магазині спідньої білизни. Адже дуже часто саме звідти починаються проблеми з грудьми. Як разом з новим ліфчиком не купити собі проблеми зі здоров’ям, розповіла українкам ведуча проєкту.

Як визначити розмір бюстгальтера

За статистикою, 3 жінки з 4 вибирають бюстгальтер неправильно – орієнтуючись «на око». Більш того, Людмила з подивом виявила, що багато хто з опитаних навіть не знає свого розміру. Але ж тільки так можна купити правильний бюстгальтер.

Оскільки розміри у різних виробників можуть відрізнятися, перш ніж іти по обновку, слід виміряти свої об’єми. Як це зробити правильно?

Спочатку видихніть повітря і виміряйте об’єм грудної клітини під молочними залозами. Отримана цифра – це приблизний об’єм пояса бюстгальтера.

Далі – нахиліться, аби ваші груди були паралельно до підлоги. Так можна виміряти всю тканину залоз. Виміряйте об’єм у найширшій частині грудей, але не стискайте їх.

Від отриманої цифри треба відняти першу, тобто об’єм пояса. Різниця між ними визначить розмір чашки бюстгальтера.

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Як правильно обрати бюстгальтер

Якщо у вас шлейки швидко розтягуються і спадають з плечей або бюстгальтер задирається на спині, це ознака занадто широкого пояса. Саме він підтримує груди і бере на себе 90% навантаження.

Білизна із занадто широким поясом може призвести до:

болю в спині

погіршення постави

обвисання грудей

Завузький пояс теж має неприємні наслідки:

застійні явища через перетискання судин

посилене тертя шкіри, яке призводить до подразнень.

Якщо ви обрали бюстгальтер з кісточками, то їхній зовнішній кінчик має вказувати на пахви, а самі вони – розміщуватися на ребрах і в жодному разі не стискати м’яких тканин.

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Виробники радять носити один і той самий бюстгальтер принаймні через день, аби матеріал відновлював еластичність. А загалом ця білизна починає розтягатися уже після року активного використання.

Також Людмила Шупенюк запропонувала відвідувачкам магазину протестувати незвичайні інтернет-новинки. Які з них мають право на життя, а які можуть серйозно нашкодити здоров’ю – дізнайтеся з відео:

Video: «Я соромлюсь свого тіла»: як правильно вибрати бюстгальтер? Як разом з новим бюстгальтером не купити собі проблеми зі здоров'ям, розповіла українкам ведуча проекту Людмила Шупенюк.

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