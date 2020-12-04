Розриви під час пологів – мабуть, те, чого найбільше боїться чи не кожна жінка, уявляючи собі вагітність. Людмила Шупенюк, акушер-гінеколог і лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла», розповіла читачам сайту STB.UA, як же вберегти себе від розривів під час пологів і що робити, якщо їх все ж не вдалося уникнути. Докладніше про розриви під час пологів читайте в матеріалі.

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Як запобігти розривам до вагітності?

Звичайно, готуватися до такого краще як до, так і під час вагітності. До вагітності вам знадобляться тренування для м’язів тазового дна і промежини, тобто вумбілдинг. Якщо м’язи добре натреновані – відновлюватися вони теж будуть краще. Але слід враховувати, що перетреновані м’язи також можуть стати проблемою, адже вони погано розкриваються.

Профілактика розривів під час вагітності

Тут варто особливу увагу приділити профілактиці великого плоду, тому що в тому випадку, якщо голова малюка буде великою, частіше за все, розрізів і розривів не уникнути. Також варто дотримуватися фізичної активності під час вагітності. Якщо немає особливих медичних протипоказань, жінка не повинна відлежуватися. Навпаки – займатися спортом, йогою, плаванням, фітнесом для вагітних. Жінка не має відмовлятися від інтимного життя, прогулянок та іншої активності. Все це сприяє нормалізації пологової діяльності. Але, знову-таки, йдеться про випадки, в яких немає місця медичним протипоказанням.

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Догляд за розривами після пологів

Якщо ж уникнути розривів або розсічення промежини не вдалося, то обов’язково потрібно доглядати за швами – стежити, аби вони не розійшлися, дотримуватися рекомендацій лікарів. І за місяць, якщо все добре, можна повертатися до вправ для інтимних м’язів. Це сприятиме швидшому відновленню.

Як зрозуміти, що щось не так

Дуже часто розриви супроводжуються нетриманням сечі. Під час різких рухів може відбуватися мимовільне сечовипускання. Також варто звернути увагу на відчуття під час сексуальної близькості. Це називається «синдром загубленого члена», коли пружність піхви змінилася.

«На жаль, бувають і ситуації, коли до мене приходить на прийом жінка і каже: «У мене там щось вилізло», – розповідає Людмила Шупенюк. – Я починаю дивитися – а там вже все досить серйозно, тому що шийка матки визирає з піхви. І якщо там вже опущення 2-го ступеня, скоріше за все, справа закінчиться хірургічним лікуванням».

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Також лікар порадила жінкам себе берегти:

«Не варто тягнути коляску на 5-й поверх самотужки. Зачекайте і попросіть когось із чоловіків. Коли м’язи тазового дна розслаблені та перерозтягнуті, навантаження погіршує ситуацію. Дитину теж треба піднімати правильно: спочатку присісти, і тільки потім плавно підняти, щоб зменшити навантаження на м’язи тазового дна».

Людмила Шупенюк наголошує й на тому, наскільки важливий післяпологовий огляд, адже не ходити до лікаря 2 роки після пологів – це безвідповідально. Не треба чекати, коли настане затримка або щось заболить. Через місяць-два після пологів лікар вже цілком може помітити якісь моменти і дати рекомендації.

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