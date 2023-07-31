Как собрать ртуть с градусника: с ковра, ламината, дивана

Как собрать ртуть

Ртуть ‒ чрезвычайно опасное химическое вещество. Разбитый градусник ‒ самая распространенная причина попадания паров ртути в воздух помещений. Эти испарения могут нанести колоссальный вред человеку. Как убрать ртуть, если вы случайно разбили градусник в доме? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Больше по теме: Что должно быть в домашней аптечке: список препаратов от врачей проекта «Я соромлюсь свого тіла»

Чем опасна ртуть

Ртуть опасна в первую очередь своими токсичными испарениями. Ее пары постепенно отравляют воздух и организм человека. Яд из ртути является кумулятивным, то есть таким, что постепенно накапливается в организме. А это может вызвать хроническую ртутную интоксикацию, что провоцирует появление таких заболеваний, как анемия, стоматит, дерматит, головные боли, проблемы со стулом, почками, дрожь в конечностях. Именно поэтому, в случае если у вас дома случайно разбился градусник, нужно немедленно принять меры и убрать ртуть.

Как убрать ртуть

В первую очередь необходимо убрать из комнаты, в которой разбился градусник, детей и домашних животных. Необходимо закрыть дверь в комнату, чтобы в другие помещения не попадал загрязненный воздух. Затем можно открыть окно (в холодное время года), но ни в коем случае нельзя допустить сквозняков, иначе ртуть разнесется по всей комнате и тогда полностью собрать ее не получится. А это влечет огромную опасность для организма. На ноги нужно надеть бахилы, на руки ‒ резиновые перчатки, а на лицо ‒ одноразовую маску со смоченной в растворе соды марлей внутри. Для того, чтобы собрать ртуть, нужно подготовить стеклянную емкость, например, банку с водой или раствором марганцовки. В эту емкость нужно поместить ртуть и осколки от градусника. Следующий шаг ‒ взять два листа бумаги и ватку, смоченную 0,2%-ным раствором марганцовки (также можно воспользоваться скотчем, влажной кисточкой, смоченной бумагой, шприцем). С их помощью нужно закатить шарики ртути на лист бумаги и поместить в стеклянную емкость. Уборку ртути нужно начинать с периферии и постепенно продвигаясь к месту наибольшего ее скопления. Если возникают подозрения, что ртуть попала под плинтус или ламинат, его нужно снять и тщательно осмотреть. Если же капельки ртути попали на ковер, то его нужно свернуть, поместить в большой целлофановый пакет. К сожалению, с ковром придется расстаться, поскольку очистить его на 100% не удастся. Тару со ртутью и водой нужно плотно накрыть крышкой и отнести подальше от нагревательных приборов, например, на балкон. Ни в коем случае нельзя выбрасывать емкость со ртутью в мусоропровод или спускать в унитаз! И последнее: место, где была разлита ртуть, нужно обработать концентрированным раствором марганцовки или хлора.

Больше по теме: Хроническая усталость: причины, последствия и как избавиться

Как нельзя собирать ртуть

Нельзя собирать ртуть веником или пылесосом. Ртуть попадет на двигатель и на его детали. Затем образуется ртутная пленка – амальгама. После чего при повторном использовании пылесоса микрокапельки ртути рассеются с воздухом по всей квартире и будут отравлять организм людей. Все вещи, которые соприкасались со ртутью, нужно обязательно выбросить. Стирать их нельзя, так как микрочастички ртути могут остаться в стиральной машинке и так же, как и в случае с пылесосом, загрязнить и ее. Ни в коем случае нельзя вытирать ртуть тряпкой! Это приведет лишь к размазыванию ртути и увеличению площади ее испарения.

Куда звонить, если вы разбили градусник

После того, как вся видимая ртуть убрана, необходимо обязательно позвонить в службу спасения или коммунальную службу, которая сможет сделать профессиональную дезинфекцию помещения.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ