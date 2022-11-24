Почему ухудшается зрение и как этого избежать

Давно известно, что чтение при плохом освещении, многочасовая работа за компьютером или непрерывный просмотр телепередач очень вредны для глаз. Когда зрение начинает ухудшаться, наиболее частой реакцией является сожаление и грустные мысли о том, что наступило время покупать очки. Почему ухудшается зрение и как этого избежать? Об этом рассказывают врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Зрительные нагрузки и возраст, безусловно, имеют значение для ухудшения зрения. Но причины плохого зрения не ограничиваются одними возрастными изменениями или работой за компьютером. Иначе все люди, достигнув какого-то возрастного порога или работающие за компьютером, автоматически бы теряли зрение, а это не так.

Почему ухудшается зрение?

Перечислим основные, наиболее распространённые причины ухудшения зрения.

При работе, связанной с бумагами и компьютером, зрение неизбежно к концу дня несколько снижается. Риск возрастает, если приходится все время напрягать глаза, если накапливается общая усталость, при стрессах, бессоннице, нехватке витаминов и неправильном питании.

На этом фоне могут прогрессировать аномалии рефракции – близорукость, дальнозоркость, астигматизм.

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С возрастом может происходить атрофия сетчатки. Одной из самых частых причин ухудшения зрения является катаракта (помутнение хрусталика глаза). Еще одна возможная причина – глаукома. Развитие глаукомы сопровождается болью в глазах и появлением радужных кругов при взгляде на источник света. Также ухудшение зрения может быть вызвано травмой глаза.

Резкое ухудшение зрения на обоих глазах может быть следствием нарушений центральной нервной системы, а падение зрения на одном глазу – объясняться нарушением кровоснабжения.

Снижение функции зрения может быть вызвано приемом некоторых лекарственных препаратов. Оно может также объясняться отравлением и даже инфекционными заболеваниями. В последнем случаем ухудшение зрение – лишь один из многих тяжелых симптомов.

Как избежать ухудшения зрения?

При значительном ухудшении зрения за короткий период необходимо срочно обратиться офтальмологу. Также помощь врача необходима, если снижение зрения сопровождается болью в глазу, отеком и покраснением глаза.

Как часто надо проверять остроту зрения?

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Остроту зрения надо проверять регулярно. Если нет каких-либо проблем со зрением, то в зависимости от возраста зрение следует проверять со следующей периодичностью (ниже приведены обобщенные рекомендации различных специалистов):

вскоре после рождения

около 6 месяцев

в 3 года

перед школой и в школе каждый год

каждые 2 года в возрасте от 19 до 64 лет

каждый год после 65 лет.

Указанные сроки носят рекомендательный характер, и их следует придерживаться в случаях, когда нет никаких проблем со зрением. При наличии зрительных нарушений врач может назначить более частое посещение кабинета врача-офтальмолога.

Способы самостоятельной проверки зрения

Таблица Сивцева

Привычная всем и очень эффективная в плане диагностики таблица букв различного формата, по которой остроту зрения определяют доктора, сегодня доступна любому желающему. Ее можно приобрести в свободной продаже или же распечатать из интернета. Вам необходимо повесить ее на расстоянии 5-ти метров от того места, с которого вы будете читать знаки.

Как пользоваться таблицей Сивцева?

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Отойдя от таблицы на нужное расстояние, начинаем читать сверху вниз буквы. В таблице 12 строчек. Если вам удастся прочитать первые 10, вас можно поздравить – ваше зрение соответствует желанной 1.

Для тех, кому не удалось выполнить задание полностью, нужно постепенно приближаться к таблице, и замерить конечное расстояние, с которого вы сможете увидеть все необходимые символы.

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