Уход за зубами и полостью рта: 10 правил

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Я соромлюсь свого тіла

Уход за зубами и полостью рта: 10 простых правил

03.08.2022

Голливудская улыбка ‒ мечта каждого. Но как сохранить зубы здоровыми, крепкими и белыми? В этом вам помогут простые правила ухода за зубами и полостью рта. О том, как правильно ухаживать за зубами, рассказала врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Екатерина Безвершенко.

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Качественная гигиена рта

Хаотичное трение зубной щеткой может нарушить рост бактериальной бляшки на зубах. Нужно держать щетку под углом 45 градусов к области соединения десны и зубов. Чистить зубы следует сначала подметающими движениями, а затем ‒ круговыми. Держать щетку нужно, как ручку при письме. Финские ученые доказали, что такой способ чистки меньше повреждает десна.

Гигиена внутренней части зубов

Наибольшее количество микробов прячется на последних зубах в нижнем ряду.

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Чистка зубов ‒ не менее 2 минут!

Большинство людей пренебрегают процессом чистки и делают из него формальность. Чтобы сохранить ротовую полость здоровой, важно тщательно вычищать каждую область. Стоматологи советуют чистить зубы утром и вечером от 2 до 4 минут. Исследования показали, что в среднем человек тратит на это 30 секунд своего времени.

Правильная зубная щетка

Она должна иметь искусственную щетину с закругленными кончиками и удобную ручку. Кроме того, жесткость щетины должна подходить вашим деснам и зубам. При повышенной чувствительности зубов рекомендуется использовать мягкие щетки.

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Правильная зубная паста

Перед выбором пасты лучше проконсультироваться с дантистом. Он оценит состояние ваших зубов и десен, чтобы подсказать, в чем они нуждаются больше всего.

Зубная нить

Нить помогает контролировать зубной налет и вычищать остатки пищи, скапливающиеся в межзубных промежутках.

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Ополаскивание рта

Слишком частая чистка зубов с помощью зубной щетки может навредить эмали. После употребления пищи достаточно прополоскать рот.

Никаких жевательных резинок

Откажитесь от жевательных резинок вообще или жуйте жвачку без сахара не более 10 минут в день. Она лишь ненадолго освежает дыхание и существенно не способствует гигиене ротовой полости.

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Сыр против налета

Американские ученые доказали, что сыр… устраняет кислотный продукт налетов. Правда, справляются с этой задачей только выдержанные сыры.

«Нет!» вредным привычкам!

Алкоголь, курение, чрезмерное увлечение кофе и сладкими напитками не только в целом плохо влияют на организм, но и ухудшают состояние зубов.

Больше информации смотрите в видео!

Video: Уход за зубами и полостью рта: 10 простых правил

Как ухаживать за зубами и полостью рта правильно? Простые и проверенные способы ухода за зубами в нашем материале

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