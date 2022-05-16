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Первая помощь при алкогольном отравлении

16.05.2022

Ежегодно в Украине от отравления алкоголем умирает более 4000 человек. В большинстве случаев первая помощь не была оказана вовремя. Как помочь себе или другому человеку при алкогольном отравлении? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Первая помощь при алкогольном отравлении

Основных действий всего два:

  • вызвать рвоту с помощью надавливания на корень языка (при необходимости эта процедура может повторяться до тех пор, пока не станет лучше);
  • следить, чтобы рвота не попала в дыхательные пути (опасность удушья).

Как помочь себе после алкогольного отравления

Если неприятность уже произошла, в ваших силах сделать все, чтобы нейтрализовать последствия употребления крепких напитков максимально быстро и с наименьшим ущербом. После алкогольного отравления важно:

  • не нагружать организм едой и лекарствами;
  • хорошо выспаться;
  • пить водно-солевые растворы, чтобы предотвратить обезвоживание организма;
  • пить противовоспалительные травы (календула, ромашка, а также шиповник, богатый витамином С);
  • при необходимости употреблять сорбенты.

Чего не следует делать при алкогольном отравлении?

  • употреблять алкоголь снова (опохмеляться);
  • выполнять тяжелые физические нагрузки;
  • принимать холодный душ (из-за понижения температуры нарушается терморегуляция и организм теряет приспособляемость к резким перепадам температур).

Будьте здоровы!

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