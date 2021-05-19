Что мы знаем о ВИЧ? К сожалению, пока в нашем обществе к ВИЧ-позитивным людям относятся как к прокаженным. И это несмотря на то, что риск заразиться от многих из них — минимальный. Так давайте же разберемся, как можно заразиться ВИЧ-инфекцией? Какие ее первые симптомы необходимо знать каждому? А также — какие существуют стадии ВИЧ? Об этом подробнее расскажут врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Что такое ВИЧ?

Это вирус иммунодефицита человека. Он поражает и разрушает иммунную систему человека. Иммунитет настолько ослабевает, что не может дальше бороться даже с самыми примитивными микроорганизмами. А еще он способствует развитию различных инфекционных заболеваний.

Стадии ВИЧ-инфекции:

Есть 4 основных стадии заболевания:

инкубационный период; первичные проявления (острая инфекция; бессимптомная инфекция; генерализованная лимфаденопатия); вторичные проявления (поражение кожи и слизистых; стойкие поражения внутренних органов; генерализованные заболевания); терминальная.

Какие первые симптомы ВИЧ?

Чаше всего люди обращаются к врачам на стадии вторичных проявлений, так как на симптомы первичных часто не обращают внимания. А это: температура тела до 38С, которая держится 2-3 дня, упадок сил, увеличенные лимфатических узлов.

Последнее, кстати, является основным признаком ВИЧ-инфицирования. И длиться эти симптомы могут от 4 месяцев до 5 лет после заражения! А вот первые признаки вторичных проявлений ВИЧ-инфекции — от 5 месяцев до многих лет после заражения.

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Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?

Всем известно, что эта инфекция передается только от человека к человеку. Заразиться вирусом иммунодефицита можно через кровь, сперму или выделений из влагалища. Также передать вирус ребенку может ВИЧ-позитивная мама (во время беременности, родов и при кормлении грудью).

ВИЧ-инфекция НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ через:

мочу, кал, рвоту, слюню, слезы и пот, прикосновения, рукопожатия, поцелуи, сиденье унитаза. Нельзя заразиться во время массажа, совместного пребывания в одной постели, использовании одного постельного белья или питья из одного стакана. А еще — при кашле, чихании или при укусе комара.

А если человек, зараженный ВИЧ-инфекцией, принимает специально препараты, которые сводят практически к нулю возможность передачи вируса, то он абсолютно безопасен для окружающих и может вести нормальный социальный образ жизни.

Важно понимать, что диагноз ВИЧ – не приговор! Благодаря специальной терапии, которая называется — антиретровирусной — человек с вирусом может жить до 70-80 лет. Главное — своевременно найти инфекцию и начать терапию.

С 1987 года в Украине было зарегистрировано 297 422 случая ВИЧ-инфекции. К сожалению, наша страна остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. Многие люди попросту не знаю о том, что инфицированы. В наше время очень важно ежегодно проходить обследование.

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