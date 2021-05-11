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Чем полезен сон на пчелиных ульях?

11.05.2021

Сон на пчелиных ульях — один из методов нетрадиционной медицины, который способствует избавлению от стресса. Но так ли это на самом деле? И не причинит ли большего вреда человеку? В этом решила разобраться врач проекта  «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк. Все детали читайте в материале.

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Перед тем, как отправиться на эксперимент, Людмила прочла в интернете отзывы о процедуре. Оказалось, что с помощью этого метода увеличивается уровень физической энергии и концентрации, а также можно избавиться от боли в спине и даже от лишнего веса, что смутило нашего специалиста.

Накануне Людмиле сделали электроэнцефалограмму, чтобы узнать фоновую активность головного мозга и сравнить ее с состоянием после эксперимента.

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Исследования показали, что у врача проекта ярко выражен остеохондроз шеи, а головные боли имеют характер мигрени.

На ЭЭГ здорового человека доминируют:

  • альфа-активность – в состоянии спокойствия;
  • бета-активность – в бодром состоянии.

У Людмилы альфа-активность оказалась очень низкой, что вызвало беспокойство у доктора. Также ей исследовали работу сердца, – показатели в норме; и артериальное давление – 135/95.

Как работает лечение пчелиными ульями

Лечение пчелиными ульями происходит таким образом: сверху над ульями размещена перекладина, которая и является кроватью. На самой перекладине есть отверстия с сетками, через которые поступают тепло и ароматы с ульев, а также слышно жужжание пчел.

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В интернете писалось, что с помощью пчелиной терапии можно вылечить тяжелые заболевания, вплоть до рака, но сами распространители методики отвергли такую теорию.

Не доказано, но вполне возможно, что продукты пчеловодства могут помочь при:

  • боле в горле;
  • ожогах;
  • простуде;
  • воспалительных процессах на коже.

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После сна на пчелиных ульях Людмила признала, что ей было комфортно и спокойно. К пациентке снова приехал доктор, чтобы измерить ее показатели. Артериальное давление теперь – 125/85, в работе сердца тоже сбоев нет. Последняя на очереди – электроэнцефалограмма. Произошли положительные изменения в деятельности головного мозга – альфа-ритм начал выравниваться и его стало гораздо больше.

Есть ли польза для организма от сна на пчелиных ульях?

Результаты доказали, что жужжание пчел происходит на альфа-частоте, и так этот звук «успокаивает» мозг человека.

«Женщине нужно выспаться хорошо! А лучше всего – на пчелах», – сделала вывод Людмила.

Несмотря на положительные результаты, не всем людям можно практиковать сон на ульях. Этого нельзя делать при:

  • аллергических реакциях на продукты пчеловодства;
  • хронических обострениях;
  • приеме разных медикаментозных средств;
  • злоупотреблении вредными привычками (курением, алкоголем).

А чтобы пчелы не жалили, необходимо отказаться от косметических средств, духов и кремов.

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