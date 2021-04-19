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Вирусные бородавки: причины появления и лечение

19.04.2021

Каждая девочка, девушка и женщина любит быть красивой. Что может поднять настроение лучше, чем новый и красивый маникюр? Но, к сожалению, каждый раз приходя к недобросовестному ногтевому мастеру, мы рискуем уйти не только с красивыми ноготками, но и с вирусными бородавками! Но это далеко не единственное место, где можно подцепить этот недуг. Подробнее о вирусных бородавках рассказал врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский 

Вирусная бородавка ‒ то доброкачественное новообразование, которое вызвано вирусом папилломы человека. Бородавки выглядят как кожные наросты разных форм и видов (остроконечные, обыкновенные либо же бородавки подошвенные). Такие наросты могут образоваться буквально на любой из частей тела человека. А заразиться ими может практически каждый! У 90% населения Земли хоть раз в жизни выскакивали бородавки.

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Как можно заразиться вирусными бородавками?

Многие считают, что бородавки передаются от прикосновения лягушки к человеку. Это миф. Бородавка не может появиться от лягушки, так как она вызвана вирусом папилломы человека, которым в свою очередь можно заразиться через:

  • половой акт
  • рукопожатие
  • телесный контакт
  • использование предметов общественного пользования (пол в бассейне, перила в автобусе, баня, сауна и так далее).

я соромлюсь свого тіла, бородавка

Как уберечь себя от вирусных бородавок

  • Не ходите босиком в банях и саунах.
  • Проветривайте, просушивайте и дезинфицируйте обувь.
  • По возможности обрабатывайте полы веществами, которые содержат хлор – они убивают вирусы.
  • Во время маникюра аккуратно обращайтесь с кутикулой. Околоногтевые бородавки болезненные и неприятные. Если поранились, обработайте рану мазью, которая содержит антибиотик.
  • Старайтесь не вступать в телесный контакт с людьми, которые заражены вирусом папилломы человека.
  • Следите за гигиеной тела.

Как лечить вирусные бородавки?

  • консультация специалиста (осмотр, выявление причин)
  • консультация с хирургом
  • удаление папилломы
  • борьба с вирусом папилломы человека с помощью медикаментов
  • правильное питание, отказ от вредных привычек и так далее.

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