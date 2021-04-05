ТОП-8 самых популярных вопросов о линзах

В наше время контактные линзы – хорошая альтернатива очкам и другим средствам коррекции зрения. Они не только позволяют лучше видеть, но и служат украшениям для глаз. Однако существуют распространенные вопросы, которые волнуют каждого потенциального покупателя. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» определили самые популярные и дали на них ответы.

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Больно ли носить контактные линзы?

Неприятное ощущение, когда в глаз попадает соринка? знакомо всем. Именно с ним и связан страх, что более крупная инородная вещь в виде линзы причинит боль. Стоит отметить, что передняя часть глаза, она же роговица, очень чувствительна к маленьким объектам, однако не к крупным. Так, в день наше веко касается роговицы несколько тысяч раз! Именно поэтому после правильного надевания линзы глаз в скором времени перестанет ее чувствовать.

В первые дни пользования МКЛ, конечно, вы можете их чувствовать как инородное тело и в виде утомляемости глаза. Линза никогда не должна причинять выраженный дискомфорт. Если вы его ощущаете, значит что-то не так и линзы надо снять! Врачи рекомендуют начинать использовать линзы с 3-4 часов ношения в день, постепенно удлиняя этот период по несколько часов. Уже через неделю вы сможете комфортно пользоваться линзами на протяжении всего дня. Линза повторяет поверхность роговицы и поэтому первоначально должна быть подобрана специалистом так, чтобы она максимально повторяла конфигурацию роговицы. Поэтому не пожалейте времени и сделайте это первый раз в специализированом учреждении. Кстати, там же вас обучат правилам ухода за линзами и манипуляциями с ними. Это важно для вашей безопасности и комфорта.

Современные линзы имеют специальную сложную поверхность, они изготовлены из высокотехнологичных материалов, которые имеют практически идеально гладкую поверхность и обеспечивают сбалансированные показатели увлажненности и кислородной проницаемости.

Могут ли линзы выпасть из глаза?

Специалисты создали мягкие контактные линзы, которые максимально подходят человеческому глазу. Вероятность того, что они могут выпасть, очень мала. Более того, в линзах можно заниматься активными видами спорта, и это никак не повредит здоровью.

Однако при занятиях экстремальными видами спорта, связанными с вероятностью попадания в условия повышенной опасности, где ваше зрение крайне важно, либо при возможности удара по глазу, контактна с водой современная офтальмология предлагает ночные линзы, которые меняют вашу оптику глаза за время сна, а затем в течение 25 часов ваше зрение остаётся высоким и стабильным без линз и очков. Такие линзы набирают все большую популярность в мире, и называется эта инновационная технология – ортокератология. Сегодня такие линзы применяются и в Украине.

Контактные линзы вредны для глаз?

Форма линзы абсолютно повторяет форму глаза. Они созданы из специального медицинского материала, который пропускает воздух к роговице и позволяет ей «дышать». Если придерживаться всех советов врачей, соблюдать правила использования, то проблем в ношении быть не должно.

МКЛ – прекрасная технология коррекции зрения. Сегодня линзы создаются на очень точных станках из отличных материалов. Это удобно, незаметно для окружающих и решает многие проблемы, особенно при высоких степенях близорукости и дальнозоркости. Однако, как всякая контактная методика, когда инородное тело контактирует с глазом, линзы повышают риски попадания инфекции и тем самым накладывают на вас обязательства очень строго следовать правилам гигиены линз и их пользования.

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Можно ли подобрать линзы самому?

Если прежде вы никогда не носили линзы, то обязательно нужно проконсультироваться с врачом-офтальмологом. Специалист проведет обследование, которое поможет определить именно тот тип линз, который подойдет конкретно вам. Выбирая линзы самостоятельно, вы рискуете навредить своим глазам.

Линзы – это очень дорого?

Мнение, что покупка контактных линз обойдется в целое состояние, – ошибочное. Существуют разные производители, разные варианты и разная ценовая политика. Сегодня линзы – это не роскошь, а предмет необходимости, поэтому их покупка не отобразится глобально на вашем бюджете.

Можно ли использовать косметику?

Наносить макияж на глаза можно, но только после надевания линз. Аналогично, процедуру снятия макияжа нужно проводить после того, как сняли контактные линзы с глаз. Также не рекомендуется использовать подводку в области контакта века с глазом.

Можно ли спать в линзах?

Спать можно только в тех линзах, которые изготовлены из силикон-гидрогелевого материала. Такие линзы позволяют глазу получать постоянный контакт с кислородом и насыщать его во сне. Обязательно проконсультируйтесь с офтальмологом, так как некоторым людям противопоказано спать в линзах, несмотря на их структуру!

Надо помнить, каким бы высококислородопроницаемым ни был материал, он задерживает кислород, а во время сна эта ситуация усугубляется закрытыми веками. Кроме того, ночью мы не моргаем, и поэтому обмен слезы под линзой резко замедляется. Всё это дополнительные факторы инфицирования и кислородного голодания. Поэтому лучше на ночь линзы снимать. Если же вам по определённым обстоятельствам следует провести ночь в линзах, это должны быть только специальные линзы!!

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Можно ли плавать в контактных линзах?

Попадание воды из открытых водоемов в глаза с контактными линзами нежелательно из-за опасности занесения инфекций.

В пресной воде мягкие контактные линзы будут сжиматься, она менее соленая, чем слезная жидкость наших глаз. Линза может вызвать болезненные ощущения, и ее будет трудно снять, пока она не вернется в свое естественное состояние. В соленой воде ситуация будет противоположной – линза будет разбухать и может даже выпасть. В обоих случаях изменяются оптические параметры контактных линз.

Многие надевают контактные линзы и обычные очки для плавания, плавают и даже ныряют, но под очки все равно попадает вода. Это приводит к быстрой биодеградации материала линз, и их придется выбросить. Но самое главное – все равно сохраняется опасность попадания инфекции. Все эти неудобства решают очки для плавания с коррекцией. Одноразовая покупка на многие годы, очень надежны и комфортны.

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