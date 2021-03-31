Стали часто забывать слова, имена, названия? Вот вертится на языке, а в голову никак не придет. Это может быть симптомами болезни Альцгеймера. И чем вы старше, тем вероятней всего, что это так и есть! О том, как можно проверить себя на склонность к болезни Альцгеймера, рассказала врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк.

Больше по теме: Передается ли болезнь Паркинсона по наследству?

Болезнь Альцгеймера – это постепенное разрушение нервных путей мозга, из-за чего сначала страдает кратковременная память и способность усваивать новую информацию, а в последствии – и долговременная память.

Симптомы болезни Альцгеймера

Сложности с решением задач

проблемы с устным и письменным общением

проблемы с узнаванием мест, людей, восстановлением последовательности событий.

Но самое страшное ‒ человек не понимает своего состояния, он не осознает, что болен. К тому же, родные часто списывают симптомы Альцгеймера у больного на старческий маразм или просто старость.

Большинство людей, чтобы определить происхождение предмета или его структуру, должны обдумать само слово. Люди же с болезнью Альцгеймера не помнят слов, значение которых должны были обдумать, и слов, которые просто проанализировали с точки зрения слоговой структуры.

Больше по теме: Подагра: причины, симптомы, лечение

Тест №1 на определения болезни Альцгеймера

Быстро, в течение 1 минуты назовите десять имен на букву А или В.

Затем в течение 1 минуты назовите 10 домашних животных.

И после этого прочтите этот текст:

94НН03 С006Щ3НN3 П0К4ЗЫ8437, К4КN3 У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш Р4ЗУМ!

8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN!

СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4 Э70Й С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Э70 4870М47NЧ3СКN, Н3 З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М. Г0Р9NСЬ.

ЛNШЬ 0ПР393Л3ННЫ3 ЛЮ9N М0ГУ7 ПР0ЧN747Ь Э70.

Дело в том, что этим тестом мы проверили способность вашего мозга к абстрактному мышлению.

Поврежденный мозг при болезни Альцгеймера часто отключает эту способность, и люди не могут назвать, к примеру, имена людей, которых не видят или же не могут прочитать того, что написано таким «шифром».

Чаще всего это заболевание активно проявляется после 65 лет, но ранние симптомы вполне могут появиться и в 40! Они не заметны ни для самого больного, ни для его окружения. От ранних симптомов болезни до состояния, когда уже ставят четкий диагноз может пройти целых 10 лет!

Больше по теме: Гепатит: чем опасна болезнь

Тест №2 на определения болезни Альцгеймера

С помощью этого теста можно проверить, нет ли у вас первичных симптомов болезни Альцгеймера. Вам понадобится баночка арахисового масла и линейка. Понюхайте его левой ноздрей на расстоянии 23 см, закрыв при этом правую пальцем. Такое масло врачи выбрали не случайно, ведь это масло четко распознается обонятельным нервом человека, и спутать этот запах с другим очень сложно. Деградация обонятельного нерва ‒ один из первых признаков болезни.

К тому же, вы нюхали только левой ноздрей, ведь доказано, что человек, болеющий Альцгеймером, теряет обоняние в левой ноздре намного быстрее, чем в правой.

Лечение болезни Альцгеймера

К сожалению, на сегодняшний день нет препаратов, позволяющих излечиться от болезни Альцгеймера. Но можно всячески пытаться предотвратить ее. Главное правило – заставлять работать серое вещество мозга и держать свое тело активным.

Можно читать книги, учить стихи, разгадывать кроссворды, бегать. И тогда у вас будет намного меньше шансов заболеть.

Больше тестов на проверку памяти вы найдете в видео:

Video: Тест на склонность к болезни Альцгеймера Какие существуют тесты на болезнь Альцгеймера? Простой тест на Альцгеймера, который поможет ворвемя выявить болезнь

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ