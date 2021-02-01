Прыщик на носу – проблема, которая доставляет массу неудобств. Причин, из-за которых могут появиться прыщи – много. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, почему нельзя выдавливать прыщи? Чем это может грозить? И что делать, если вскочил прыщик? Читайте в материале!

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Причины появления прыщей

В норме сальные железы, присоединенные к волосяным фолликулам, производят секрет. Он сквозь протоки выходит на поверхность кожи для ее смазки. Воспаление возникает, когда проток железы закупоривается и секрет не может попасть наружу.

Также высыпания могут сигнализировать о происходящих в организме изменениях. И, как правило, негативных. Нередко прыщи спровоцированы гормональными нарушениями, гинекологическими проблемами или проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Последствия выдавливания прыщей

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Если вы всерьез обеспокоены появлением прыщей, то простой консультации дерматолога будет мало. Понадобится всестороннее обследование. Главное помнить: выдавливать новообразования нельзя!

Выдавливание прыщей, особенно нечистыми руками, способствует распространению инфекции по поверхности кожи. Результат – новые прыщи. Так, в случае с угрями возникает компенсирующий эффект: чем чаще человек пытается избавиться от черных точек, тем быстрее организм стремится заполнить поры вновь, чтобы защитить кожу от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Что делать, если выскочил прыщ?

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Если на лице вскочил прыщик, не спешите сразу же выдавливать его. Лучше возьмите раствор борной кислоты или спиртовой раствор любого антибиотика, а затем с помощью ватного диска несколько раз промокните высыпание. Оно подсохнет и станет менее заметным. Через пару дней неприятный бугорок полностью исчезнет.

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