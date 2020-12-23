Почему возникает деформация стоп?
Не зря говорят, что стопы отображают общее состояние организма человека. Особое внимание следует уделять детям на ранних этапах их развития, потому что именно в детском возрасте появляется риск деформации стоп. Многие такие деформации проходят сами по себе. А вот у взрослого человека изменения могут спровоцировать травмы и заболевания. Какие еще причины деформации стоп? Как предотвратить деформацию стопы у ребенка? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
Что такое деформация стопы?
Деформация стопы – это устойчивое изменение естественного вида стопы, которое объясняется изменением формы или длины одной или нескольких костей, нарушениями в связочном аппарате или укорочением сухожилий. Различные патологии влекут за собой изменения в анатомической структуре.
Деформация стопы вызывает нарушение опоры, перераспределение веса тела и изменение походки. В результате этой проблемы страдают связки дистальных отделов конечности, кости, мелкие и крупные суставы, позвоночник.
Виды деформаций стоп
Парез стопы, или «конская стопа»
Стопа находится в положении сильного подошвенного сгибания, пятка подтянута вверх, а икроножная мышца голени и ахиллово сухожилие — укорочены и напряжены.
Пяточная стопа
Происходит стойкое тыльное сгибание. В запущенных случаях тыльная сторона стопы касается передней поверхности голени.
Плоская стопа
Деформация, при которой уплощается поперечная и продольная часть свода. При продольном плоскостопии стопа опирается на поверхность всей подошвой. Поперечное плоскостопие характеризируется расширением передних отделов и увеличением расстояния между головками плюсневых костей.
Полая стопа
Характеризуется увеличением кривизны продольной части свода.
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Причины развития деформации стоп:
- сбой обменных процессов в организме;
- плоскостопие;
- заболевания эндокринной системы;
- ослабление организма вследствие воспалительных, а также инфекционных заболеваний;
- заболевания костного и суставного аппаратов;
- травмы и повреждения;
- генетическая предрасположенность;
- проблемы с лишним весом;
- неудобная обувь;
- плохое усвоение кальция.
Как предотвратить деформацию стоп у детей?
Для этого необходимо следить за развитием ребенка, а также выбирать только удобную обувь, которая не создает дискомфорт при ходьбе. Она должна пропускать воздух и влагу, быть изготовленной из натуральных материалов. Нельзя носить обувь, которая не соответствует размеру стопы. Спортивная обувь должна использоваться только во время занятий спортом, а не быть ежедневной.
В случае изменений стопы следует немедленно обратиться к ортопеду. Для профилактики рекомендуется проходить ежегодные осмотры.
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