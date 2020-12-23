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Почему возникает деформация стоп?

23.12.2020

Не зря говорят, что стопы отображают общее состояние организма человека. Особое внимание следует уделять детям на ранних этапах их развития, потому что именно в детском  возрасте появляется риск деформации стоп. Многие такие деформации проходят сами по себе. А вот у взрослого человека изменения могут спровоцировать травмы и заболевания. Какие еще причины деформации стоп? Как предотвратить деформацию стопы у ребенка? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла»

деформация стопы

Что такое деформация стопы?

Деформация стопы – это устойчивое изменение естественного вида стопы, которое объясняется изменением формы или длины одной или нескольких костей, нарушениями в связочном аппарате или укорочением сухожилий. Различные патологии влекут за собой изменения в анатомической структуре.

Деформация стопы вызывает нарушение опоры, перераспределение веса тела и изменение походки. В результате этой проблемы страдают связки дистальных отделов конечности, кости, мелкие и крупные суставы, позвоночник.

Виды деформаций стоп

виды деформаций стопы

Парез стопы, или «конская стопа»

Стопа находится в положении сильного подошвенного сгибания, пятка подтянута вверх, а икроножная мышца голени и ахиллово сухожилие — укорочены и напряжены.

Пяточная стопа

Происходит стойкое тыльное сгибание. В запущенных случаях тыльная сторона стопы касается передней поверхности голени.

Плоская стопа

Деформация, при которой уплощается поперечная и продольная часть свода. При продольном плоскостопии стопа опирается на поверхность всей подошвой. Поперечное плоскостопие характеризируется расширением передних отделов и увеличением расстояния между головками плюсневых костей.

Полая стопа

Характеризуется увеличением кривизны продольной части свода.

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Причины развития деформации стоп:

  • сбой обменных процессов в организме;
  • плоскостопие;
  • заболевания эндокринной системы;
  • ослабление организма вследствие воспалительных, а также инфекционных заболеваний;
  • заболевания костного и суставного аппаратов;
  • травмы и повреждения;
  • генетическая предрасположенность;
  • проблемы с лишним весом;
  • неудобная обувь;
  • плохое усвоение кальция.

Как предотвратить деформацию стоп у детей?

деформация стоп у детей

Для этого необходимо следить за развитием ребенка, а также выбирать только удобную обувь, которая не создает дискомфорт при ходьбе. Она должна пропускать воздух и влагу, быть изготовленной из натуральных материалов. Нельзя носить обувь, которая не соответствует размеру стопы. Спортивная обувь должна использоваться только во время занятий спортом, а не быть ежедневной.

В случае изменений стопы следует немедленно обратиться к ортопеду. Для профилактики рекомендуется проходить ежегодные осмотры.

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