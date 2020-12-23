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Гепатит: чем опасна болезнь

23.12.2020

Печень ‒ это щит организма. В Украине зарегистрировано более 20 тыс. человек с вирусным гепатитом В и более 52 тыс. с вирусным гепатитом С. Поэтому врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский решил спросить украинцев, знают ли они, какую опасность таит в себе это заболевание. Подробнее читайте в материале.

я соромлюсь свого тіла

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Валерий Ославский отправился на один из крупнейших тату-фестивалей для того, чтобы спросить украинцев, знают ли они, какие болезни могут угрожать печени. Однако, как оказалось, большинство из опрошенных мало представляют себе, какая опасность подстерегает тех людей, у которых больная печень.

Одна из сложных болезней печени ‒ цирроз. Это хроническое заболевание, при котором происходит разрушение клеток органа и разрастание соединительной ткани. Все эти изменения являются необратимыми.

я соромлюсь свого тіла

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Также немало проблем с печенью могут принести вирусные гепатиты. Болезнь делится на 5 типов: А, В, С, D и Е. Последние два вида в нашей стране встречаются очень редко. В ходе опроса выяснилось, что большинство украинцев не знают, каким образом можно заразиться гепатитом.

Как передается гепатит

Гепатит А

  • плохая питьевая вода
  • загрязненные фрукты и овощи
  • несоблюдение гигиены после контакта с больным.

Гепатит А — один из самых опасных, поскольку заболеть им можно только раз в жизни.

Гепатит В:

  • через кровь
  • половым путем
  • от беременной к плоду

Гепатит С (самый опасный)

  • через кровь
  • половым путем
  • от беременной к плоду

Основная проблема в том, что симптомы гепатита С могут в течение долгих лет никак себя не проявлять.

я соромлюсь свого тіла

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