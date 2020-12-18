Проблема снижения слуха за последние годы приобрела немалых оборотов. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 466 млн людей, имеющих проблемы со слухом. Из них 34 миллиона ‒ дети. Более того, по прогнозам, к 2050 году таких людей будет 900 млн. Именно поэтому врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Екатерина Безвершенко решила проверить, знают ли украинцы, какие болезни могут привести к потере слуха. Подробнее читайте в материале.

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Какие болезни вызывают проблемы со слухом?

Как уверяют врачи, проблемы со слухом могут вызвать множество болезней.

Например, когда у человека насморк, нос не может нормально дышать. Это может привести к ухудшению слуха, поскольку слизь во время шмыганья попадает в слуховую трубу. Для того, чтобы понять, есть ли проблемы со слухом, необходимо обратиться к отоларингологу и при необходимости сделать аудиограмму (графическое отображение состояния звуковосприятие пациента).

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Одна из основных причин снижения слуха ‒ пробки в ушах. Однако стоит помнить, что ежедневное тщательное очищение серы может привести к еще большим проблемам со слухом, ведь, если проникать палочкой слишком глубоко в ушную раковину, можно затолкать серу еще глубже. Для того, чтобы убрать ее избыток, необходимо обратиться к врачу.

Еще одна причина потери слуха ‒ высокий уровень шума. Какой именно шум негативно влияет на слух?

Для того, чтобы уменьшить нагрузку на уши во время работы, например, с перфоратором, стоит пользоваться специальными наушниками.

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