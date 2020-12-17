Чем опасен пирсинг?
Далеко не каждый, кто решается сделать пирсинг, задумывается об опасностях, которые связаны с этой болезненной процедурой. Ведь проколы на теле могут повлечь за собой массу не самых приятных последствий. О том, какие бывают виды пирсинга и чем он опасен рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла». Подробнее читайте в материале.
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Виды пирсинга:
Тоннели
Украшения большого размера, которые вставляют в растянутые проколы на теле. Наиболее популярны ‒ ушные тоннели. Иногда такие сережки вставляют в щеки, нос и губы.
Микродермалы
Микродермалы устанавливают на лице, животе, груди, запястьях. Чтобы закрепить украшение на теле, под кожу вводят «якорь» со стержнем, на который потом накручивают диски и шарики разных форм.
Субдермалы
Имплантаты, полностью скрытые под кожей. Для этого делают разрез, в который вставляют своеобразный аксессуар, после чего разрез сшивают. Обычно процедура проводится под местной анестезией.
Довольно популярны эльфийские уши, а еще ‒ сплит языка. Некоторые экстремалы решаются на генитальную бисекцию ‒ раздвоение полового члена.
Самые популярные места для пирсинга:
- ушные раковины
- брови
- нос
- губы
- пупок
- соски
- щеки
- половые органы
Опасности пирсинга:
- риск заражения кожными инфекциями, а также вирусом гепатита и ВИЧ
- риск травматизации зоны пирсинга
- аллергическая реакция
- воспаление, отек, нагноение
- келоидные рубцы
- при пирсинге в ротовой полости ‒ кариес, воспаление десен, повреждения зубной эмали
- некроз тканей
- в отдельных случаях ‒ сепсис и даже смерть
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Противопоказания к пирсингу и модификации тела:
- некоторые заболевания (в том числе ‒ сахарный диабет, гепатиты В и С, системная красная волчанка и псориаз)
- аллергия на металлы
- эпилепсия и психические расстройства
- черепно-мозговые травмы
- склонность к формированию келоидов
- плохая свертываемость крови
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