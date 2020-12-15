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Последствия курения и вред для внутренних органов

15.12.2020

Украина занимает второе место в мире по количеству выкуренных сигарет на человека. 45% украинских мужчин и 9% женщин курят каждый день. Почему возникает зависимость от никотина? Сам процесс курения приводит к тому, что выделяется гормон удовольствия. Но как за это расплачиваются внутренние органы? Подробно о вреде курения расскзали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

girl smokes the cigarette with so many health problems

Последствия курения для кожи

Если девушка хочет сохранить красивую кожу, то о сигаретах лучше забыть. Кожа становится дряблой и стареет намного быстрее, чем у некурящих женщин. Белок коллаген, который находится в тканях, обеспечивает их упругость. С возрастом организм вырабатывает все меньше коллагена, поэтому на коже образовываются морщины. Токсины, которые находятся в сигарете, разрушают коллаген, тем самым еще больше ускоряя процесс старения.

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Курение и ЖКТ

Также никотин очень пагубно влияет на желудочно-кишечный тракт. Особенно если речь идет о курении натощак. Часть смол попадает в желудок, вызывая гастрит, который со временем может перерасти в язву.

Вред курения для мужского здоровья

smoking causes erectile dysfunction

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Вязкость спермы также напрямую зависит от никотина. И когда она повышается, даже при том, что количество сперматозоидов огромное, оплодотворить женщину у мужчины не получается.

Другие последствия курения:

  • пожелтение и разрушение зубов
  • желтая кожа на пальцах и лице
  • сердечно-сосудистые заболевания
  • постоянный бронхит, так называемый «кашель курильщика»
  • рак легких, который даже на ранних стадиях убивает 80% больных.

Doctor breaking cigarette

Кстати, многие ошибочно думают, что после того, как вы бросили курить, спустя время бронхи очищаются. Это не так. Те клетки, которые погибли вследствие табакокурения, уже не восстанавливаются. Но появляются новые.

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