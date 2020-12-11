Задержка месячных: причины и мифы
Беременность – не единственная причина задержки менструального цикла. На самом деле их множество. Однако, как оказалось, многие женщины до сих пор верят в опасные для здоровья мифы. Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк рассказала, что влияет на длительность менструального цикла. Почему может быть задержка месячных? Читайте материал и смотрите видео!
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Причины задержки менструации
Менструальный цикл рассчитывают от первого дня первых месячных до первого дня следующих. Обычно он длится 28 дней. Однако возможны отклонения: иногда длительность цикла уменьшается до 21 дня или увеличивается до 35. Именно поэтому месячные не припадают на одни и те же дни каждого месяца. Это абсолютно нормально. Если же менструальный цикл задерживается больше чем на неделю, стоит обратиться к врачу.
Итак, задержку месячных может вызвать:
- употребление лекарств (анаболические стероиды, антидепрессанты, некоторые антибиотики, средства гормональной контрацепции)
- ОРВИ
- путешествие
- недостаточный или избыточный вес
- физические нагрузки
- вредные привычки (курение, употребление алкоголя)
- заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП)
- беременность
- лактация
- прерывание беременности
- стресс
- возраст
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Мифы о задержке менструации
На самом деле на задержку месячных никак НЕ влияют следующие факторы:
- фаза луны
- смена полового партнера
- гигиенические средства
- аллергия
- изменение погоды
- определенные продукты питания
Помните: менструальный цикл – это важный индикатор состояния женского здоровья! В случае если месячные идут нерегулярно, обязательно обратитесь к врачу.
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