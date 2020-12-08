Родимые пятна есть у каждого. Но не всем известно, откуда и почему они появляются. Какие же бывают родимые пятна? Из-за чего некоторые из них образуются с возрастом, а некоторые – на коже с рождения? Опасны ли родимые пятна? Об этом детально рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Что такое родимое пятно?

Родимые пятна – это ограниченные пигментированные пятна или узелки, состоящие из скоплений меланоцитов различной степени дифференцировки. Они иногда есть при рождении, но значительная их часть появляется в детстве, юности, в период полового созревания или беременности.

Больше по теме: Повышенная потливость: причины и лечение

Какие бывают родимые пятна?

Они могут быть разного размера (плоские или горбочком, гладкие с волосиками или бородавчатые, с широким основанием или на «ножке») и цвета (телесного, желтовато-бурого, черного).

Чем опасны родимые пятна?

К родимым пятнам, как и к родинкам, нужно относиться очень внимательно. Примерно 40–50% злокачественных меланом развивается из меланоцитов родимых пятен. Чтобы сократить риски, врачи советуют людям, у которых есть веснушки, много родинок или пигментные пятна, не злоупотреблять солнечными ваннами и соляриями. Ультрафиолетовое облучение в больших дозах вызывает необратимые изменения в клетках кожи и увеличивает риск их перерождения. Не загорайте с 10:00 до 15:00 часов – это самое опасное время! Особенно осторожны должны быть будущие мамы. Гормональная перестройка в их организме порой влечет за собой серьезные изменения в клетках кожи.

Берегите себя!

Больше по теме: Вирусные бородавки: причины появления и лечение

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ