«Україна має талант»-2021: виступ Дмитра Політова у фіналі

25 грудня о 19:00 відбувся показ фінального ― 10 випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивували акробати, співаки і танцюристи. Як виступив Артем Фесько у фіналі «Україна має талант»-2021 ― дивіться просто зараз!

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021

Дмитро Політов ― один з найвідоміших пілоністів, 9-разовий чемпіон світу з артистичного пілону. Уже десять років він доводить, що pole dance ― не лише про еротику, не лише «для дівчаток»; це мистецтво і важка щоденна праця. На шоу він прийшов, щоб зламати стереотипи і показати, що танець на пілоні буває не лише ліричним чи сексуальним, але може нести абсолютно будь-яку енергію. Політов виконав полденс з елементами крампу, від якого судді були в захваті.

Ось що сам Діма розповів про ідею номера: «Я закладаю в цей номер те, чим ні з ким, буває, поділитися, щось потаємне, про що не хочеться говорити, але про що одночасно хочеться прокричати мільйонам людей, щоб вони це побачили або могли би знайти у цьому себе».

Ксенія Мішина зізналася, що ніби подивилася голівудське кіно про суперлюдину: «Ви дуже крутий у своєму напрямку, ви поєднали різні стилі, різні елементи. Це заворожує, хочеться дивитися за вашими рухами ще і ще! Ви вразили мене!»

А от Сергій Притула зізнався, що тішиться виступом Дмитра у фіналі, адже цьогоріч пілоністів було багато і хотілося не помилитися з вибором. Суддя також додав, що батько завжди є прикладом для свого сина: «Думаю, що ви показали Серафиму дуже хороший приклад — щоб потрапити на Олімп, треба докласти чимало зусиль».



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