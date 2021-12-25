«Україна має талант»-2021: выступление Дмитрия Политова в финале

25 декабря в 19:00 состоялся показ финального ― 10 выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ удивляли акробаты, певцы и танцоры. Как выступил Артем Фесько в финале «Україна має талант»-2021 ― смотрите прямо сейчас!

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021

Дмитрий Политов ― один из самых известных пилонистов, 9-кратный чемпион мира по артистическому пилону. Он уже десять лет доказывает, что pole dance ― не только об эротике, не только «для девочек»; это искусство и тяжелый ежедневный труд. На шоу он пришел, чтобы сломать стереотипы и показать, что танец на пилоне бывает не только лирическим или сексуальным, но может нести абсолютно любую энергию. Политов исполнил пол-дэнс с элементами крампа, от которого судьи были в восторге.

Вот что сам Дима рассказал об идее номера: «Я закладываю в этот номер то, чем не с кем, бывает, поделиться, нечто сокровенное, о чем не хочется говорить, но о чем одновременно хочется прокричать миллионам людей, чтобы они это увидели или могли бы найти в этом себя».

Ксения Мишина призналась, что словно посмотрела голливудское кино о суперчеловеке: «Вы очень круты в своем направлении, вы соединили разные стили, разные элементы. Это завораживает, хочется смотреть за вашими движениями еще и еще! Вы поразили меня!»

А вот Сергей Притула признался, что радуется выступлению Дмитрия в финале, ведь пилонистов в этом году было много и хотелось не ошибиться с выбором. Судья также добавил, что отец всегда является примером для своего сына: «Думаю, что вы показали Серафиму очень хороший пример — чтобы попасть на Олимп, нужно приложить немало усилий».



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