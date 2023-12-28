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Video: Супермама 6 сезон 72 выпуск - смотреть онлайн эфир от 28.12.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 72 выпуск от 28 декабря 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 72 выпуск эфир от 28.12.2023 на СТБ
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Випуск 72 | 28.12.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн шоу Супермама 6 сезон 72 випуск від 28.12.2023, в якому прискіпливі матусі спробують викрити темний бік ідеального життя дружини футболіста Ані.

30-річна Анна має двох дітей, і вона насолоджується щасливим шлюбом із футболістом Олексієм Зозулею. У шоу Супермама 2023 Анна хоче довести, що саме її модель родини й методи виховання є найкращими. Матуся повністю присвятила себе створенню домашнього затишку, займається вихованням дітей та обожнює готувати. Своє знайомство із суперницями Аня почала з вранішнього келиху просекко й кулінарних лайфхаків. Як мамконтроль поставиться до такого початку дня? Чи догодить їм самореалізація Анни? І чому матуся відіграє в родині роль поганого поліцейського? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 6 сезон 72 випуск від 28.12.2023 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 71 випуск від 27.12.2023

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