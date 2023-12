Супермама 6 сезон 72 выпуск – смотреть онлайн эфир от 28.12.2023

Випуск 72 | 28.12.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн шоу Супермама 6 сезон 72 випуск від 28.12.2023, в якому прискіпливі матусі спробують викрити темний бік ідеального життя дружини футболіста Ані.

30-річна Анна має двох дітей, і вона насолоджується щасливим шлюбом із футболістом Олексієм Зозулею. У шоу Супермама 2023 Анна хоче довести, що саме її модель родини й методи виховання є найкращими. Матуся повністю присвятила себе створенню домашнього затишку, займається вихованням дітей та обожнює готувати. Своє знайомство із суперницями Аня почала з вранішнього келиху просекко й кулінарних лайфхаків. Як мамконтроль поставиться до такого початку дня? Чи догодить їм самореалізація Анни? І чому матуся відіграє в родині роль поганого поліцейського? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 6 сезон 72 випуск від 28.12.2023 на сайті СТБ.

All Right – онлайн-школа англійської для дітей від 4 до 12 років. All Right закохують дітей в англійську за допомогою інтерактивних уроків, персонального підходу до навчання, дбайливих вчителів та не нудних домашніх завдань. Перший пробний урок – безкоштовний . Переходьте за посиланням.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 71 випуск від 27.12.2023