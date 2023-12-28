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Video: Супермама 6 сезон 72 выпуск - смотреть онлайн эфир от 28.12.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 72 выпуск от 28 декабря 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 72 выпуск эфир от 28.12.2023 на СТБ
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Выпуск 72 | 28.12.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн шоу Супермама 6 сезон 72 выпуск от 28.12.2023, в котором придирчивые мамы попытаются разоблачить темную сторону идеальной жизни жены футболиста Ани.

У 30-летней Анны двое детей, и она наслаждается счастливым браком с футболистом Алексеем Зозулей. В шоу Супермама 2023 Анна хочет доказать, что именно ее модель семьи и методы воспитания самые лучшие. Мама полностью посвятила себя созданию домашнего уюта, занимается воспитанием детей и обожает готовить. Свое знакомство с соперницами Аня начала с утреннего бокала просекко и кулинарных лайфхаков. Как мамконтроль отнесется к такому началу дня? Угодит ли им самореализация Анны? И почему мама играет в семье роль плохого полицейского? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 6 сезон 72 выпуск от 28.12.2023 на сайте СТБ.

All Right – онлайн-школа английского для детей от 4 до 12 лет. All Right влюбляют детей в английский с помощью интерактивных уроков, индивидуального подхода к обучению, заботливых учителей и не скучных домашних заданий. Первый пробный урок – бесплатный. Переходите по ссылке.

Смотрите онлайн: Супермама 6 сезон 71 выпуск от 27.12.2023

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