Супермама 6 сезон 71 выпуск — смотреть онлайн эфир от 27.12.2023

Выпуск 71 | 27.12.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 71 выпуск от 27.12.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе участники приедут в гости к третьей участнице – маме-сомелье Валерии. Героине 34 года, и она воспитывает 5-летнюю дочь Владиславу. Валерии очень важно всестороннее развитие дочери, поэтому она записала ее на множество кружков и секций. Вокал, актерское мастерство, воздушная гимнастика и плавание – это еще не полный список занятий, посещаемых 5-летней Владой. Зачем Валерия создала столь насыщенный график для девочки? Как она воспитывает дочь? И какие баллы получит от соперниц? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 71 выпуск от 27.12.2023 на сайте СТБ!

