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Video: Супермама 6 сезон 70 выпуск - смотреть онлайн эфир от 26.12.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 70 выпуск от 26 декабря 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 70 выпуск эфир от 26.12.2023 на СТБ
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Как выглядит семейная жизнь на релаксе? Об этом узнает требовательное трио мамочек из Киева – смотрите онлайн семейное реалити Супермама 6 сезон 70 выпуск от 26.12.2023 на сайте СТБ.

Второй пригласила мам к себе в гости мама на релаксе Елена, которая практикует любовь к себе, жизнь вопреки нормам общества и материнство без напряга. 33-летняя замужняя мама воспитывает шестилетнюю Кристину и четырехлетнего Романа. Последние полгода участница шоу Супермама 2023 жила с семьей на Бали, где открыла для себя новый взгляд на жизнь. Понравятся ли другим мамам экзотические открытия соперницы? Как мама на релаксе воспитывает детей? И почему Елену утомляют домашние дела? Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 70 выпуск от 26.12.2023.

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Смотрите онлайн: Супермама 6 сезон 69 выпуск от 25.12.2023

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