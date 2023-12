Супермама 6 сезон 70 выпуск — смотреть онлайн эфир от 26.12.2023

Выпуск 70 | 26.12.2023 | Сезон 6

Как выглядит семейная жизнь на релаксе? Об этом узнает требовательное трио мамочек из Киева – смотрите онлайн семейное реалити Супермама 6 сезон 70 выпуск от 26.12.2023 на сайте СТБ.

Второй пригласила мам к себе в гости мама на релаксе Елена, которая практикует любовь к себе, жизнь вопреки нормам общества и материнство без напряга. 33-летняя замужняя мама воспитывает шестилетнюю Кристину и четырехлетнего Романа. Последние полгода участница шоу Супермама 2023 жила с семьей на Бали, где открыла для себя новый взгляд на жизнь. Понравятся ли другим мамам экзотические открытия соперницы? Как мама на релаксе воспитывает детей? И почему Елену утомляют домашние дела? Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 70 выпуск от 26.12.2023.

