Супермама 6 сезон 69 выпуск — смотреть онлайн эфир от 25.12.2023

Випуск 69 | 25.12.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 69 выпуск от 25.12.2023 на сайте СТБ! На этой неделе за желаемый титул будут соперничать участницы из Киева. Мама на релаксе Елена воспитывает детей совершенно не напрягаясь. Жена футболиста Аня строжайшей дисциплиной тренирует будущих лидеров и победителей. Мама будущего айтишника Христя воспитывает сына с терпением и выдержкой. Мама-сомелье Валерия, 5-летняя дочь которой умеет не только различать ароматы, но и успевает посещать множество кружков.

В проекте Супермама 6 сезон 69 выпуск проверку мамконтроля пройдет мама будущего айтишника Христя. Она считает себя супермамой, ведь успевает все: воспитывать сына, работать и быть хорошей женой. Действительно ли Христя так проворная? Проверят требовательные соперницы. Какие недостатки они найдут? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Супермама 6 сезон 69 выпуск.

