Супермама 6 сезон 69 выпуск – смотреть онлайн эфир от 25.12.2023

Випуск 69 | 25.12.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 69 випуск від 25.12.2023 на сайті СТБ! Цього тижня за омріяний титул змагатимуться учасниці з Києва. Мама на релаксі Олена виховує дітей, абсолютно не напружуючись. Дружина футболіста Аня суворою дисципліною тренує майбутніх лідерів і переможців. Мама майбутнього айтішника Христя виховує сина з терпінням і витримкою. І мама-сомельє Валерія, 5-річна донька якої вміє не лише розрізняти аромати, а й встигає відвідувати безліч гуртків.

У проєкті Супермама 6 сезон 69 випуск перевірку мамконтролю пройде мама майбутнього айтішника Христя. Вона вважає себе супермамою, адже встигає все: виховувати сина, працювати та бути гарною дружиною. Чи дійсно Христя така моторна? Перевірять вимогливі суперниці. Які недоліки вони знайдуть? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама 6 сезон 69 випуск.

