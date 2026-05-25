Супермама 11 сезон 33 випуск – дивитись онлайн від 25.05.2026

Випуск 33 | 25.05.2026 | Сезон 11

Як мама норміса Ярослава стала для сина найкращим другом і чи дійсно вони розмовляють із ним однією мовою? Дивіться онлайн новий випуск проєкту Супермама 11 сезон ефір від 25.05.2026 на сайті СТБ, щоб все дізнатися.

Суперниці дізнаються все про методи виховання мами, яка відмовилася від суворих батьківських рамок на користь повної свободи. Проте чи не стирає така дружба важливі межі між дорослим і дитиною? Син Ярослави розкаже учасницям про те, як мама бере його із собою на побачення, а також про те, що він дає мамі поради щодо стосунків із чоловіками. Не пропустіть 33 випуск, щоб дізнатися, чи зрозуміють матусі такі щирі стосунки мами та сина без бар’єрів. Та про що Ярослава говоритиме з Дмитром Карпачовом під час особистої розмови щодо своїх методів виховання? Дивіться онлайн Супермама 11 сезон 33 випуск від 25.05.2026 просто зараз!

