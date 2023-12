Супермама 6 сезон 70 выпуск – смотреть онлайн эфир от 26.12.2023

Випуск 70 | 26.12.2023 | Сезон 6

Як виглядає сімейне життя на релаксі? Про це дізнається вимогливе тріо матусь із Києва – дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 6 сезон 70 випуск від 26.12.2023 на сайті СТБ.

Другою запросила матусь до себе в гості мама на релаксі Олена, яка практикує любов до себе, життя всупереч нормам суспільства й материнство без напрягу. 33-річна заміжня матуся виховує шестирічну Христину й чотирирічного Романа. Останні пів року учасниця шоу Супермама 2023 жила з родиною на Балі, де відкрила для себе новий погляд на життя. Чи вподобають інші матусі екзотичні відкриття суперниці? Як мама на релаксі виховує дітей? І чому Олену втомлюють хатні справи? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 70 випуск від 26.12.2023.

