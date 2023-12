Супермама 6 сезон 71 выпуск – смотреть онлайн эфир от 27.12.2023

Випуск 71 | 27.12.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 71 випуск від 27.12.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі учасниці завітають у гості до третьої учасниці – мами-сомельє Валерії. Героїні 34 роки, і вона виховує 5-річну доньку Владиславу. Валерії дуже важливий всебічний розвиток доньки, тому вона записала її на безліч гуртків і секцій. Вокал, акторська майстерність, повітряна гімнастика та плавання – це ще не повний список занять, які відвідує 5-річна Влада. Навіщо Валерія створила такий насичений графік для дівчинки? Як вона виховує доньку? І які бали отримає від суперниць? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 71 випуск від 27.12.2023 на сайті СТБ!

