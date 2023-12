Супермама 6 сезон 67 выпуск – смотреть онлайн эфир от 20.12.2023

Випуск 67 | 20.12.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн реаліті Супермама 6 сезон 67 випуск від 20.12.2023, щоб дізнатися, як виглядає королівське життя третьої учасниці цього тижня Анастасії.

Королева краси Анастасія – 34-річна матуся й дружина, яка виховує піврічного малюка Данила. Учасниця проєкту Супермама 2023 є призеркою багатьох міжнародних конкурсів краси й була обличчям відомих брендів. Зараз матуся займається трейдингом і вважає материнство своїм найбільшим досягненням. А як оцінить королівське життя суперниці суворе журі матусь? Чому Анастасія запросила конкуренток до автобудинку? І чи правда, що вона має список із 50 вимогами для ідеального чоловіка? Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 6 сезон 67 випуск від 20.12.2023 на сайті телеканалу СТБ.

All Right – онлайн-школа англійської для дітей від 4 до 12 років. All Right закохують дітей в англійську за допомогою інтерактивних уроків, персонального підходу до навчання, дбайливих вчителів та не нудних домашніх завдань. Перший пробний урок – безкоштовний . Переходьте за посиланням.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 66 випуск від 19.12.2023