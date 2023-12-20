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Video: Супермама 6 сезон 67 выпуск - смотреть онлайн эфир от 20.12.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 67 выпуск от 20 декабря 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 67 выпуск эфир от 20.12.2023 на СТБ
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Смотрите онлайн реалити Супермама 6 сезон 67 выпуск от 20.12.2023, чтобы узнать, как выглядит королевская жизнь третьей участницы этой недели Анастасии.

Королева красоты Анастасия – 34-летняя мама и жена, которая воспитывает полугодовалого малыша Даниила. Участница проекта Супермама 2023 является призером многих международных конкурсов красоты и была лицом известных брендов. Сейчас мамочка занимается трейдингом и считает материнство своим величайшим достижением. А как оценит королевскую жизнь соперницы суровое жюри мам? Почему Анастасия пригласила конкуренток в автодомик? И правда ли, что у нее есть список с 50 требованиями для идеального мужчины? Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 6 сезон 67 выпуск от 20.12.2023 на сайте телеканала СТБ.

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