Супермама 6 сезон 66 выпуск — смотреть онлайн эфир от 19.12.2023

Выпуск 66 | 19.12.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 66 выпуск от 19.12.2023 на сайте СТБ! Второй гостей будет встречать Ее Величество Мама Карина. Героини 29 лет, и она воспитывает 9-летнего Кирилла. Мама и сын – лучшие друзья, которые весело проводят время вместе, играют в игры, дурачатся и испытывают все экстремальные развлечения в городе. Карина строит с сыном неформальные отношения, основанные на юморе. Что о таком подходе к воспитанию скажут требовательные соперницы? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 66 выпуск.

Ее Величество Мама Карина – профессиональный фотограф. Она проводит свадебные и семейные фотосессии. Для своих конкурентов Карина также подготовит сюрприз и пригласит их на экспресс-фотосессию. Оценят ли мамочки такую идею? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 66 выпуск.

