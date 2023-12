Супермама 6 сезон 65 выпуск — смотреть онлайн эфир от 18.12.2023

Выпуск 65 | 18.12.2023 | Сезон 6

Королевский квартет из Киева вступает в бой за звание супермамы – смотрите онлайн семейное реалити Супермама 6 сезон 65 выпуск от 18.12.2023 на сайте СТБ! В этот раз будут оценивать жизнь друг друга Ее Величество Мама Карина, артистическая мама Александра, королева красоты Анастасия и мама принцессы Алина.

В этом выпуске шоу Супермама 2023 артистическая мама познакомит соперниц со своей яркой жизнью. Александре 34 года, и она работает профессиональной актрисой. Вне работы мамочка изучает языки, учится на юриста, занимается танцами и боксом. Александра вместе с мужем воспитывает 14-летнего Егора, которого с детства приучила заботиться о себе. Подросток с первого класса зарабатывает карманные деньги, выполняя домашнюю работу. Что о таком методе финансового воспитания скажет Дмитрий Карпачев? И какие взгляды Александры шокируют мамочек? Смотрите онлайн шоу Супермама 6 сезон 65 выпуск от 18.12.2023.

