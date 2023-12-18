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Video: Супермама 6 сезон 65 выпуск - смотреть онлайн эфир от 18.12.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 65 выпуск от 18 декабря 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 65 выпуск эфир от 18.12.2023 на СТБ
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Королевский квартет из Киева вступает в бой за звание супермамы – смотрите онлайн семейное реалити Супермама 6 сезон 65 выпуск от 18.12.2023 на сайте СТБ! В этот раз будут оценивать жизнь друг друга Ее Величество Мама Карина, артистическая мама Александра, королева красоты Анастасия и мама принцессы Алина.

В этом выпуске шоу Супермама 2023 артистическая мама познакомит соперниц со своей яркой жизнью. Александре 34 года, и она работает профессиональной актрисой. Вне работы мамочка изучает языки, учится на юриста, занимается танцами и боксом. Александра вместе с мужем воспитывает 14-летнего Егора, которого с детства приучила заботиться о себе. Подросток с первого класса зарабатывает карманные деньги, выполняя домашнюю работу. Что о таком методе финансового воспитания скажет Дмитрий Карпачев? И какие взгляды Александры шокируют мамочек? Смотрите онлайн шоу Супермама 6 сезон 65 выпуск от 18.12.2023.

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