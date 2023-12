Супермама 6 сезон 64 выпуск — смотреть онлайн эфир от 14.12.2023

Выпуск 64 | 14.12.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 64 выпуск от 14.12.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе мастер-класс по отстаиванию собственных границ проведет Аня. Героине 27 лет, и вместе с мужем она воспитывает 2-летнего сына Даню. Мама за свои границы Аня всегда у себя на первом месте. Она считает, что женщина должна уделять внимание не только мужчине и ребенку, но и себе. Чтобы поддерживать себя в великолепной форме, героиня проекта Супермама 6 сезон 64 выпуск Аня четыре раза в неделю посещает спортзал, еженедельно ходит к косметологу, а также делает домашние процедуры по уходу. Какие у Ани воспитательные методы? Проверят требовательные соперницы. Чем они будут удивлены? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 64 выпуск.

